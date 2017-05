Amnistia e indulto, carceri, detenuti e misure di sicurezza: le ultime news al 27 maggio 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news dal mondo delle carceri. Si parla sempre più di sovraffollamento nelle carceri: negli ultimi sei mesi il numero dei detenuti è cresciuto da 54.912 presenze a 56.436, nonostante sia in diminuzione il numero dei reati. Questi dati emergono dal tredicesimo rapporto dell’associazione Antigone, e da questi si evince un calo delle rapine del 10,6%, dei furti del 7%, degli omicidi volontari (o tentati omicidi) del 15%. Nonostante ciò, la popolazione carceraria continua a crescere, con conseguenze che possono diventare drammatiche.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 27 maggio 2017: i problemi delle carceri italiane.

Il sovraffollamento, però, non è l’unico problema che affligge le carceri italiane. Sono previste ancora troppe poche misure alternative alla detenzione, mente sarebbe importante prevedere più possibilità diverse rispetto alla pena tradizionale. A spiegare l’importanza delle misure alternative è Daniela Ronco, che nel rapporto di Antigone scrive che: “Sarebbe importante monitorare in maniera sistematica e accurata i dati sulla recidiva nel nostro paese: le ricerche condotte, a livello nazionale o locale, dimostrano l’idea della funzione di riduzione della recidiva in caso di condanna scontata in misura alternativa anziché in carcere”.

In Italia c’è una percentusle altissima di detenuti in custodia cautelare, con una percentuale di detenuti non definitivi pari al 34,6% della popolazione detenuta. La media europea è decisamente più bassa, e la percentuale di riferimento si attesta intorno al 22%. La causa è da identificare nell’eccessiva durata dei processi, in particolare quelli penali, e la scarsa applicazione di misure alternative alla detenzione carceraria.