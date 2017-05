Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le Trame future e le Puntate Tedesche – «L’antico amante di Susan» – Care amiche ed amici fan di Sturm der Liebe, mentre qui in Italia la dodicesima stagione della soap bavarese per eccellenza sta cominciando ad entrare nel vivo con i nuovi appassionanti risvolti della storia d’amore tra Adrian e Clara, nelle puntate tedesche di cui vi diamo qui le anticipazioni, William ha scoperto di essere figlio non di Hagen, il killer di professione marito di Susan, ma niente meno che di Werner! Invaghito a suo tempo della madre dei fratelli Lechner, questi infatti ne era stato l’amante!

Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le Trame future e le Puntate Tedesche – «Susan Werner e William: rivelazioni e ricatti!»

Infatti, secondo le anticipazioni delle puntate tedesche di Sturm der Liebe, Tempesta d’amore, Susan e il fratello di Charlotte hanno avuto una relazione clandestina e lo Stahl ha sempre saputo delle attività criminali di Hagen. E dunque William, secondo tali rivelazioni, è nato dall’amore tra Susan e Werner! Quest’ultimo, quando lo viene a sapere, ne rimane incollerito e sconvolto, e scongiura la sua ex di dargli la possibilità di dire la verità, tenuta nascosta per tanti anni, al figlio. Susan non solo glielo proibisce ma minaccia di rivelare a Charlotte che lui ha coperto un crimine di Hagen in passato se solo gli passasse per la testa di raccontare a William che lui è suo padre!