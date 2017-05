Anticipazioni Una vita tutte le trame delle puntate della settimana del 29, 30, 31 maggio, 1, 2 e 3 giugno 2017 – «Le fosche vicende di Calle Acacias» – Ritornano le anticipazioni di Una vita – Acacias 38, riferite questa volta alle trame delle puntate italiane dlla settimana dal 29 maggio al 3 giugno 2017, in onda come sempre alle 14:10, dal lunedì al sabato, su Canale 5 con le storie ambientati ad Acacias 38. Qualcosa di inaspettato sta per accadere a Cayetana (Sara Miquel), visto che Úrsula (Montserrat Alcoverro), fa nei suoi confronti una scelta di drammatico distacco, arrivando anche a ricattarla chiedendole del denaro per non riferire a terzi quello che sa sul suo fosco e scabroso passato.

Anticipazioni Una vita, trame puntate della settimana del 29, 30, 31 maggio, 1, 2 e 3 giugno 2017 – «Il ricatto di Úrsula a Cayetana»

Le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 rivelano che mentre Rosina (Sandra Marchena) cerca una sostituta per Casilda (Marita Zafra), Martin (Javi Chou) fa arrestare alcuni terroristi anarchici ed è indeciso su se rivelare o meno la verità sull’attentato avvenuto in chiesa. Nelle stesse ore, Úrsula dice a Fabiana (Inma Perez-Quiros) di avere intenzione di licenziarsi da Cayetana, e vuole anche dei soldi per non rivelare le informazioni delle quali è ormai in possesso.

Anticipazioni Una vita, trame delle puntate della settimana del 29, 30, 31 maggio, 1, 2 e 3 giugno 2017 – «Prestiti non restituiti…»

Secondo le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 Ramón invece, per rimediare ai prestiti non restituiti, si affida al losco Penaranda e poi, sentendosi profondamente colpevole, nasconderà l’accaduto alla famiglia. Tra Victor e Juliana (Maria Tasende) la situazione sarà ancor piuttosto tesa, intanto, ci sarà una nuova discussione tra Mauro (Gonzalo Trujillo) e Humildad (Monica Pontillo). Mentre Fabiana segue Úrsula nei luoghi dove sono stati sepolti Manuela e German dopo aver saputo tutti i dettagli sull’accaduto dalla figlia, Victor va in collera con Susana (Amparo Fernandez), colpevole di essersela presa con sua madre.