Belen Rodriguez e Stefano De Martino, le ultime news gossip ad oggi 27 maggio 2017

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, le news ad oggi 27 maggio 2017. Maurizio Costanzo conosce molto da vicino Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il conduttore ha infatti intervistato più volte la showgirl e il ballerino, portando anche entrambi alle lacrime durante le puntate del suo ‘Maurizio Costanzo Show‘.

Secondo il giornalista e conduttore, la storia tra i due ex rappresenta ormai una vera e propria ‘telenovela’ che appassiona il pubblico. Parlando sul settimanale ‘Nuovo‘ Costanzo ha detto: “Il gioco che portano avanti piace al pubblico che li segue e fa il tifo per l’uno o per l’altra. Non stupisce che le battutine che si sono scambiati davanti alle telecamere scatenino il gossip e facciano sognare chi spera in un loro riavvicinamento. La loro storia rappresenta una sorta di telenovela che tiene incollati allo schermo i telespettatori”.

Belen Rodriguez: le ultime dichiarazioni nella puntata di Verissimo in onda oggi.

Nel frattempo Belen ha rivelato di voler avere due figli dal nuovo compagno Andrea Iannone, durante un’intervista che andrà in onda oggi durante l’ultima puntata di ‘Verissimo‘ di questa stagione. Parlando della possibilità di sposarsi di nuovo, ha detto: “Sono sempre stata molto impulsiva. Prima scambiavo il sentimento reale con le emozioni. Adesso prima di fare di nuovo un passo così importante come il matrimonio ci rifletto tanto. Ora non potrei mai sposarmi, è passato solo un anno e mezzo dalla separazione”.

Belen ha parlato anche di Stefano, rivelando di essere stata lasciata con un messaggio su Whatsapp. Belen rivela di sentirsi si con la coscienza a posto, e di non rimproverarsi nulla proprio perché ha tentato in tutti i modi di non far finire il matrimonio con De Martino. Ora la delusione è passata, e sta vivendo un momento molto felice con il nuovo compagno.