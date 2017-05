Concorso cancellieri 2017: le ultime news ad oggi, 27 maggio 2017

Concorso cancellieri 2017, prossimo step per i candidati: le prove scritte. Mercoledì 24 maggio si sono concluse le prove preselettive per il concorso per 800 posti a tempo indeterminato per assistenti giudiziari, ed adesso si entra nel vivo delle prove: il prossimo step è costituito dalle prove scritte, che saranno costituite da 60 domande a risposta multipla su due materie, elementi di diritto processuale civile ed elementi di diritto processuale penale. Il tempo a disposizione degli aspiranti cancellieri sarà di 150 minuti.

Concorso cancellieri 2017, martedì 30 maggio la data delle prove scritte.

Martedì 30 maggio sulla Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale Concorsi ed Esami verranno pubblicate le date delle prove scritte, e probabilmente in quella data si verrà a conoscere anche l’elenco degli ammessi. Alle prove scritte del concorso per assistenti giudiziari verranno ammessi soltanto 3200 candidati, mentre gli iscritti alle preselettive erano oltre 300mila. Bisogna ricordare, però, che il numero di chi si è presentato alle preselettive che si sono svolte alla Fiera di Roma dall’8 al 24 maggio 2017 sono stati di numero molto inferiore al totale degli iscritti.