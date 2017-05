Finale Amici 2017 Ed. 16, le anticipazioni, le news e le emozioni a poche ore dalla finale di Amici

Amici 2017 Ed. 16, le anticipazioni della finale di stasera, 27 maggio 2017. Mancano poche ore all’attesa finale di Amici 2017 Ed. 16. Secondo le ultime news ed anticipazioni, l’ultima sfida per la vittoria sarà disputata tra un ballerino ed un cantante. Questo è quanto ha annunciato Maria De Filippi, secondo un nuovo regolamento emesso a pochi giorni dalla finale di Amici 2017 Ed. 16 in onda in diretta su Canale 5 stasera, 27 maggio 2017. In finale sono approdati due ballerini ( Sebastian e Andreas) e due cantanti (Riccardo e Federica). A chi andrà la vittoria di Amici 2017 Ed. 16?

Amici 2017 Ed. 16, le prove dei ragazzi per la finale di stasera, 27 maggio 2017.

Ieri, intanto, i ragazzi hanno trascorso l’ultima giornata nella scuola di Amici 2017 Ed. 16 provando i brani e le coreografie per la finale. I ragazzi appaiono tutti molto ansiosi e preoccupati. Andreas ha paura di ballare male e si sfoga con Veronica Peparini. Sebastian è preoccupato per la riuscita de Lo Schiaccianoci, in quanto è cambiata la ballerina con cui dovrà esibirsi. Federica si esercita su alcuni brani in inglese, ma lamenta un calo di voce. Anche Riccardo crede di non cantare molto bene, ed Elisa gli dà qualche consiglio.