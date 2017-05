Finale Amici 2017 Ed. 16, Sebastian e Federica eliminati

Amici 2017 Ed. 16, la Finale: a breve il nome del vincitore. L’atteso giorno è arrivato: su Canale 5 a partire dalle 21.20 circa sta andando in onda la finale di Amici 2017 Ed. 16, e tra pochissimo conosceremo il nome del vincitore di quest’edizione del talent. La puntata finale di Amici di stasera, sabato 27 maggio 2017, viene trasmessa in diretta per permettere anche al pubblico da casa di decretare, attraverso il televoto, il vincitore dell’edizione 2017 del talent. In settimana abbiamo saputo che l’ultima sfida per la vittoria si sarebbe disputata tra un ballerino ed un cantante. Questo è quanto ha annunciato Maria De Filippi, secondo un nuovo regolamento emesso a pochi giorni dalla finale di Amici 2017 Ed. 16 in onda in diretta su Canale 5 stasera, 27 maggio 2017.

Amici 2017 Ed. 16, la Finale: i nomi degli eliminati.

Alla finale di Amici 2017 Ed. 16 sono approdati due ballerini ( Sebastian e Andreas) e due cantanti (Riccardo e Federica), ma solo un ballerino ed un cantante accederanno alla fase finalissima e si contenderanno la vittoria. I quattro ragazzi si sono esibiti, regalando tante emozioni, e finalmente è arrivato il momento delle carte. Si parte dai ballerini: tra Sebastian ed Andreas ad andare in finale è Andreas! La corsa alla vittoria di Sebastian, quindi, finisce qui. Per quanto riguarda la categoria canto, la sfida è tra Riccardo e Federica, e a proseguire il sogno verso la vittoria è Riccardo.