Milan, scoppia il caso Donnarumma: Raiola non vuole rinnovare e Gigio potrebbe partire nel 2018. Scoppia un clamoroso caso di mercato in casa Milan. La “guerra fredda” degli ultimi mesi tra Mino Raiola e la dirigenza rossonera sta per deflagrare in uno scontro durissimo che potrebbe portare ad una clamorosa soluzione: l’addio di Gianluigi Donnarumma nel 2018, a parametro zero. Il giovane portiere assistito dal potente procuratore italo-olandese ha compiuto 18 anni lo scorso 25 febbraio, ma non riesce a trovare l’accordo con il Milan per l’adeguamento contrattuale che lo convincerebbe a restare in rossonero. Il DS Mirabelli ha offerto al ragazzo uno stipendio annuale di 3,5 milioni, ma Raiola ne chiede almeno 5.

Sulla giovane promessa ci sono tanti top club europei: le due squadre di Manchester, ma anche Real, Barcellona e PSG. Senza dimenticare la Juventus, che sta pensando a Gigio per gettare le fondamenta del “dopo Buffon”. Oggi in conferenza stampa Montella ha dichiarato che il giovane portiere è incedibile e resta un “patrimonio del club”, ma il caso ormai è scoppiato. La società ha comunicato al giocatore che se non rinnoverà, rischierà di andare in tribuna per tutta la stagione 2017/18. Parole dure, che sanno di ultimatum. In questo caso si trasferirebbe a zero nel primo grande club interessato che riuscirà a trovare un accordo con Raiola.

I tifosi tremano, ma il pericolo di perdere Donnarumma a zero resta. Oggi Raiola prova a gettare acqua sul fuoco: “Ci sono molte cose da valutare. Un anno in tribuna? Non credo che i dirigenti del Milan abbiano detto una cosa del genere…Gigio non andrà via a zero”. Un messaggio chiaro a Mirabelli. Se Donnarumma non rinnoverà al Milan converrà cedere il portiere quest’estate, magari al Manchester City di Guardiola pronto ad investire 40 milioni sul portiere campano.