Pensioni: cosa succede se si versano i contributi ad enti diversi. Il sistema previdenziale italiano è basato su molti trattamenti pensionistici gestiti da diversi enti, casse e fondi che si rivolgono alle specifiche categorie di assicurati. Una domanda che spesso si chiedono i lavoratori è che succede alla pensione se sono stati versati i contributi ad enti diversi? Può capitare infatti di essere stati iscritti a due o più enti previdenziali e in tal caso sono due le soluzioni possibili: la ricongiunzione o la totalizzazione. In passato ogni fondo era separato e non poteva essere “legato” in alcun modo agli altri poiché ogni categoria professionale era autonoma e indipendente. Nel migliore dei casi, i contributi versati nei vari enti producevano a loro volta pensioni “modeste”; nel peggiore, si perdevano completamente.

Pensioni: che succede se i contributi vengono versati ad enti diversi?

Con la trasformazione del mercato del lavoro in una dimensione sempre più flessibile, è stato introdotto lo strumento della ricongiunzione. Quest’ultima può essere onerosa, se gli anni in cui si è versato solo il 20% si ricongiungono a una gestione che prevede una contribuzione pari al 33% del reddito, come ad esempio nel caso dei lavoratori autonomi a dipendenti. In tal caso il lavoratore potrà versare la differenza. Ma la ricongiunzione può essere anche gratuita, se si ricongiungono periodi con le stesse percentuali di contribuzione. Possono usufruire di questa modalità tutti i dipendenti pubblici e gli iscritti ai fondi speciali Inps. Non possono invece effettuare la ricongiunzione sotto il regime generale Inps gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti.

La seconda opzione è la totalizzazione, che consiste nel sommare i periodi di contribuzione per raggiungere i 40 anni di contribuzione. Possono bastare anche 20 anni se la pensione matura dopo i 65 anni. Se ad esempio si è stati iscritti a tre enti diversi, i due enti verseranno al terzo e ultimo ente a cui è iscritto il lavoratore la loro quota di pensione. La somma totale costituirà la pensione finale totalizzata. La totalizzazione è sempre gratuita e si può ottenere presentando l’apposita domanda all’ente presso cui il lavoratore interessato è stato iscritto. Il calcolo del trattamento pensionistico viene effettuato applicando esclusivamente il criterio contributivo. Il versamento della pensione ‘totalizzata’ è effettuato dall’Inps in tutti i casi.