Pensioni, nuove disposizioni per i lavori usuranti. L’Inps ha fornito indicazioni sulle agevolazioni attive per le pensioni dei lavoratori che svolgono mansioni usuranti secondo il decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011, come modificato dalla legge n. 214 del 2011 e dalla legge n. 232 dell’11 dicembre 2016. Con la circolare n° 90 del 24 maggio 2017 l’Inps chiarisce che a partire al 1° gennaio 2017 gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero, per almeno metà della vita lavorativa complessiva, possono conseguire il trattamento pensionistico anticipato di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011 senza dover attendere l’apertura della c.d. finestra mobile dal perfezionamento dei requisiti pensionistici ai quali, in via transitoria, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni dal 2019 al 2025.

Pensioni anticipate, lavori usuranti: i requisiti d’accesso

La circolare sulle pensioni anticipate relative ai lavoratori che svolgono mansioni particolarmente faticose e pesanti chiarisce quali sono i requisiti necessari per l’accesso alla misura. A partire dal 1° gennaio 2017 il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011 abbiano svolto una o più delle predette lavorazioni per un periodo di tempo pari: ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

Ai fini del computo di tali periodi si tiene conto dello svolgimento effettivo di attività lavorativa da parte dell’interessato (ossia dei periodi effettivi di permanenza nelle predette attività, desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria) con inclusione dei periodi in cui l’accredito di contribuzione obbligatoria è integrato dall’accredito di contribuzione figurativa ed esclusione dei periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa e di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa (es. mobilità).

Con riferimento ai lavoratori che, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti hanno cessato l’attività lavorativa, i periodi da considerare sono quelli precedenti la data di cessazione della predetta attività.

Laddove invece gli stessi lavoratori svolgono ancora attività lavorativa, i periodi da considerare sono quelli precedenti la data di cessazione dell’attività lavorativa indicata dall’interessato nella domanda di riconoscimento del beneficio insieme alla tipologia di attività che lo stesso svolgerà fino alla predetta data. Ai fini del riconoscimento del beneficio in parola non occorre che i periodi di svolgimento di attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante siano continuativi, né che nell’anno di perfezionamento dei requisiti pensionistici, ovvero, nell’ultimo anno di lavoro, l’interessato abbia svolto tale attività.

Per l’accertamento dello svolgimento di attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante per almeno metà della vita lavorativa complessiva deve essere computata l’anzianità contributiva maturata dall’interessato presso la gestione previdenziale a carico della quale deve essere liquidata la pensione, in base alle disposizioni in essa vigenti.

Al riguardo, si rammenta che la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano svolto tali attività e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi. In tali casi, la riduzione del requisito anagrafico e delle quote deve essere effettuata in funzione dei requisiti previsti dalla legge n. 247 del 2007 per i lavoratori autonomi.

La disciplina in materia previdenziale per i lavori usuranti, come modificata dalla legge di bilancio 2017, dispone che ai fini dell’accesso alle pensioni anticipate, il lavoratore debba trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione entro: il 1° marzo 2017 qualora perfezioni i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2017; il 1° maggio 2017 qualora perfezioni i prescritti requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

Pensioni anticipate, Ape. Il punto di Vera Lamonica (Spi-Cgil)

Il ritardo della firma dei decreti attuativi delle misure per le pensioni anticipate contenute nella legge di bilancio 2017 ha implicato uno spostamento della data entro la quale presentare le istanze di accesso ad Ape social ed al provvedimento per i precoci, slittata quindi al 15 luglio 2017. “Con tutti i limiti che continuiamo a sottolineare, comunque si è fatto un passa avanti”, ha sottolineato Vera Lamonica, segretario nazionale dello Spi-Cgil, a Radio Articolo1.

Ora bisognerà attendere la circolare dell’Inps. “L’Inps ha dichiarato di essere pronta, noi speriamo che sia così e che si possa partire immediatamente con le domande”, ha affermato la sindacalista, sottolineando che il tempo utile non è molto lungo. “L’importante è che si entri nella fase applicativa”, ha sottolineato, “perchè queste misure, che non risolvono tutti i problemi che noi avevamo posto, consentiranno di andare in pensione nel corso del 2017 a 25.000 lavoratori precoci e 35.000 lavoratori con l’Ape social”.