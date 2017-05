Raoul Bova e Rocio Morales, le ultime news gossip ad oggi 27 maggio 2017!

Raoul Bova e Rocio Morales, le ultime news. Rocìo Munoz Morales si è raccontata al settimanale ‘Grazia‘. Ha parlato, tra le altre cose, anche dell’esperienza della maternità: “Avevo un sacco di sogni. Non immaginavo quanto potesse essere grande questo: essere madre, quello che provo da quando lo sono. Non sono capace a raccontarlo, credo che non riuscirei a trovare abbastanza parole nemmeno nella mia lingua. Sono una persona che vive di sentimento: amo profondamente la mia famiglia d’origine, il mio compagno, le persone più care. Sono una donna che conosce l’amore. Ma quello che provo con Luna è diverso. È un linguaggio senza parole. Io la guardo e so tutto di lei. Lei mi guarda e sa tutto di me. Nei miei momenti più fragili è lei la mia forza”, ha rivelato la mora.

La compagna di Raoul Bova ha raccontato di aver però avuto anche momenti molto difficili prima di diventare madre.”Da quando sto con Raoul, vivo in Italia e per me c’è sempre stato lui con tutto il suo amore. Ma nonostante questo ho passato momenti in cui mi sentivo molto sola, in un paese che non era il mio, dove capitava che i giornali scrivessero cose orribili e soprattutto false di me. Io sono una persona positiva, ma mi capitava di essere triste. Poi è nata Luna e non mi sono mai, mai più sentita sola”, ha spiegato. L’amore con Bova è maturato e oggi è decisamente più forte di qualche anno fa. “Sì, il nostro amore è cresciuto molto. Adesso io non sono più la ragazza che sogna il principe azzurro sul suo cavallo bianco. Io e Raoul siamo più forti, più indulgenti l’una con l’altro, più uniti. Viviamo un amore più maturo”, ha detto.