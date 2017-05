Riforma pensioni, le ultime novità. Sul fronte pensioni, la settimana appena trascorsa ha portato con sè alcune novità di rilievo, tra le quali la firma dei decreti attuativi relativi all’Ape Social. Il punto degli eventi previdenziali degli ultimi giorni viene fatto con puntualità e precisione da Orietta Armiliato, del gruppo Facebook Comitato Opzione Social. «Carissime – esordisce la Armiliato – apro il nostro consueto appuntamento del venerdì riportando un post pubblicato sulla sua bacheca FB dal Ministro del Lavoro Giuliano Poletti: Rendere flessibile il sistema pensionistico è fra gli obiettivi del nostro Ministero, poiché riguarda da vicino la vita di molte persone. L’Ape è una misura nuova per il nostro Paese e ha necessitato di un importante lavoro di squadra fra tutti i soggetti e le istituzioni coinvolte».

Pensioni anticipate ed Ape donna, verso nuovi orizzonti previdenziali.

«La logica – continua la Armiliato – ci fa propendere verso la salvaguardia di un così complesso e costoso lavoro dunque, con buona probabilità, tale pratica dovrebbe essere utilizzata anche per forme ex-novo di misure flessibili che dopo un breve periodo di sperimentazione, dovrebbero essere rese strutturali. Questo a noi piace molto anche perché il nostro sondaggio interno che ha poi generato la Lettera Aperta che abbiamo inviato alle istituzioni lo scorso mercoledì, evidenziava l’interesse delle iscritte ad un forma di Ape Donna come via percorribile e gradita per uscire anticipatamente dal mondo del lavoro, coniugata alla valorizzazione dei lavori di cura.

Cosi come c’è stata da parte mia attenzione nello specificare che il sondaggio che abbiamo effettuato non rappresenta ovviamente l’orientamento delle donne italiane ma ne è solo un campione circoscritto ai membri del Comitato Opzione Donna Social, voglio altresì chiarire che ad oggi NON esiste alcuna proposta formalizzata di una misura che chiamerò per buona comprensione di tutte Ape Donna ma si tratta solo di un progetto e, come tutti i progetti, ha al suo attivo una lista di “rischi ed opportunità” al momento ben nutrita anche se non paritetica: i vantaggi sono aprioristicamente palesi anche se siamo ancora in fase di “brain storming” e siamo consce che bisognerà lavorare al fine di rendere neutrali le debolezze che ogni fase di elaborazione innovativa porta con se.

Ancora non abbiamo avuto riscontri ufficiali alla nostra lettera (cosa che difficilmente avverrà) anche se abbiamo ricevuto segni di positivo accoglimento da parte di un buon numero di quelli che sono i naturali destinatari. Purtroppo al momento non si conosce ancora la data di start dei lavori relativi alla Fase2, anche se da più parti a cominciare dal Presidente della Commissione Lavoro Cesare Damiano, se ne solleciti l’avvio».

Opzione donna: le precisazioni della Armiliato a chiusura del lungo post.

In chiusura del post, la Armiliato coglie l’occasione per specificare la sua posizione in merito alla questione della proroga del regime opzione donna, che ha chiuso ormai la sua sperimentazione: «Voglio condividere con voi in chiusura, una piccola considerazione personale: sono sottoposta ad uno stress sistematico da parte delle iscritte ed amministratrici di altri gruppi che si occupano di previdenza femminile o per meglio dire della Proroga di Opzione Donna, per quanto mi riguarda oltre a considerare questi atteggiamenti veramente inqualificabili, ritengo che possano creare danno solo a chi li mette in campo: io non sto combattendo una guerra contro qualcuno ne intendo armarmi per contrastare questi attacchi e mi rammarico di dover rilevare che il tutto parte spesso proprio da chi guida questi gruppi, la domanda dunque è: state portando avanti un obiettivo a beneficio delle donne o, attraverso loro, state perseguendo obiettivi personali? Perchè è questa l’impressione.»