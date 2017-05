Tagli capelli estate 2017: tutti i tagli corti, scalati, mossi e sbarazzini di tendenza: la gallery

Tagli di capelli estate 2017, le tendenze della bella stagione: i tagli corti e voluminosi. Sono tante le tendenze tra i tagli di capelli per l’estate 2017, ma la tendenza generale che predomina è quella che vuole come protagonisti per la bella stagione i tagli di capelli corti e quelli medio – corti. Si registra, in particolar modo, un ritorno agli anni Ottanta che prevede chiome voluminose e spettinate, per un effetto sprint e sbarazzino. Di estrema tendenza sono, infatti, i tagli di capelli che coniugano i due grandi protagonisti della stagione: i tagli di capelli corti ed il volume. Sulle passerelle, infatti, abbiamo visto sfilare modelle con tagli di capelli corti e ricci, ciuffi voluminosi, scalature che donano graziosi effetti spettinati.

Tagli di capelli estate 2017, tutti i tagli di capelli di tendenza per l’estate!

Tra i tagli di capelli corti per l’estate 2017 ci sono sicuramente i caschetti, e la moda vorrebbe che essi siano in particolar modo mosso, anche se il liscio fa molto chic. La parola d’ordine, però, è sempre la stessa: variare, sbizzarrirsi con la fantasia, ed ecco che i normali caschetti si trasformano in tagli di capelli particolari come l’ob shag, il gender cut, il blunt cut ed il bowl cut.

