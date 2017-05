Amici 2017 Ed. 16, il racconto e le emozioni della finale del 27 maggio 2017

Amici 2017 Ed. 16, la finale: i momenti più belli. Si è conclusa ieri sera la sedicesima stagione di Amici, tra mille emozioni. La prima immagine della puntata in diretta di ieri sera è stata dei quattro finalisti di Amici 2017 Ed. 16, poi Emma ed Elisa hanno fatto il loro ingresso in studio sulle note della canzone di Volare. Maria De Filippi chiama sul palco i quattro finalisti di Amici 2017 Ed. 16: Andreas, Sebastian, Federica e Riccardo, e presenta l’ospite della serata: si tratta di Geppi Cucciari, che con la sua ironia ha reso ancora più divertente la serata. Maria De Filippi ha aperto subito il televoto e ha ricordato che, in base al nuovo regolamento, solo un cantante ed un ballerino potranno accedere alla finalissima. La sfida, dunque, è tra Sebastian e Andreas e tra Riccardo e Federica.

Riccardo apre la gara e canta “Sei mia”, mentre Federica canta “Quanno chiove”. I risultati parziali delle carte danno Riccardo in testa. Lo spazio è ora per i ballerini. Sebastian balla “Black or white”, Andreas balla sulle note di Lady Gaga. Eleonora Abbagnato si dice soddisfatta: in finale ci sono due ballerini professionisti. Per ora, in testa c’è Andreas. Torna a cantare Riccardo, che si esibisce sulle note di “E penso a te”. Per il ragazzo c’è un in bocca al lupo speciale: quello della nonna. Federica, invece, riceve un messaggio da parte del padre e si esibisce con il suo inedito “Dopotutto”. Ad esibirsi sono di nuovo i ballerini, e al momento la situazione delle carte tra di loro è di parità. Si esibiscono nuovamente i cantanti, e Riccardo, secondo i voti delle carte, si conferma in testa.

Sebastian balla sulle note di “O sarracino”, e riceve il messaggio dalla zia e dalla nonna, che gli dice: “per noi hai già vinto”. Il ragazzo scoppia in lacrime. Andreas si esibisce emozionando con la storia d’amore tra Maria Antonietta di Francia ed il conte Fersen. Anche per Andreas c’è un messaggio da parte della nonna: “Vieni a casa, la nonna ti cucina i rigatoni. Mi dicevi sempre che li faccio meglio di tua madre. Dimmi che mi vuoi bene così la nonna si tranquillizza”. Andreas, commosso, dice alla nonna di volerle molto bene. Riccardo canta “La canzone di Marinella”, mentre Federica intona il suo inedito “Ti avrei voluto dire”. Per la ragazza c’è un messaggio da parte di entrambe le sue nonne. Continua la sfida tra i due ballerini: con le carte, Sebastian sorpassa Andreas.

Amici 2017 Ed. 16, la sfida tra Riccardo e Andreas.

Inizia la quinta ed ultima prova. Riccardo canta “Ti luccicano gli occhi”, e riceve il saluto dal padre, dalla sorella, dalla nonna e dal fratello. Federica canta “Attraversando gli occhi”. Ultima esibizione anche per Sebastian e Andreas, che riceve il saluto dal fratello e dalla nonna.

Maria De Filippi chiude il televoto, ma prima di annunciare chi passa alla fase finale chiama Mike Bird e gli assegna la Borsa di Studio Fonzies del valore di 25 mila euro. Arrivano i risultati: a giocarsi tutto per la vittoria sono Riccardo per la categoria canto e Andreas per la categoria ballo. Sebastian è eliminato con il 49%, ma per lui c’è una consolazione: farà una tournée con un coreografo francese.

Amici 2017 Ed. 16, la vittoria di Andreas.

La gara riprende tra i due super finalisti Riccardo e Andreas. Riccardo, forse complice l’emozione, sbaglia spesso intonazione. Andreas sembra molto più sicuro, e riceve i complimenti dalla stampa. Anche il pubblico da casa deve pensarla allo stesso modo: Andreas è in testa. Maria De Filippi chiude il televoto, e intanto assegna il Premio Vodafone Shaketon a Federica. Il Premio Radio 105 di 20 mila euro, invece, è vint da Riccardo. Sebastian vince il premio della critica. Quando manca poco meno di un quarto d’ora all’una di notte, Maria De Filippi annuncia il nome del vincitore. A vincere Amici 2017 Ed. 16 è Andreas! Il ragazzo è incredulo, trascina con sé al centro del palco Riccardo, confessa a Maria di “non capirci più niente” e posa a terra la coppa. Man mano, però, il talentuoso ballerino inizia a realizzare: non è un sogno, ha vinto Amici! Andreas solleva la meritata coppa e sorride, felice ed emozionato come non mai…