Amici 2017 Ed. 16, vince la bravura e la tenacia di Andreas. La sedicesima edizione di Amici è vinta da un preparatissimo ballerino: si tratta di Andreas Muller, volto già noto agli appassionati di Amici. Il ballerino, infatti, ha partecipato ai casting due anni fa, ma non ha superato quella fase, mentre l’anno scorso è riuscito ad approdare al serale. A causa d un infortunio, però, si è dovuto ritirare. Andreas quest’anno ci ha riprovato con molta tenacia, passione ed energia, e ha coronato il sogno più bello: quello della vittoria. Andreas ha 21 anni, è nato in Germania ma è cresciuto a Fabriano, ed è un bravissimo ballerino di Hip hop.

Il suo percorso ad Amici non è stato sempre rose e fiori: alcuni professori non sono stati d’accorso sulla sua candidatura, dato che aveva già partecipato al talent. Alessandra Celentano riteneva che il ragazzo ha già fatto il suo percorso, Garrison sosteneva che Andreas non aveva nessuna novità da proporre. Ma il ragazzo è entrato di nuovo grazie a Veronica Peparini, che ha creduto in lui.

Amici 2017 Ed. 16, la vittoria di Andreas Muller.

Andreas ha fatto un bellissimo percorso ad Amici 2017 Ed. 16, ed ha vinto contro il favorito Riccardo. All’annuncio della vittoria, Andreas era incredulo, ha trascinato con sé al centro del palco l’amico e compagno d’avventura Riccardo, ha confessato a Maria di “non capirci più niente” e ha posato a terra la coppa. Man mano, però, il talentuoso ballerino ha iniziato a realizzare: non è un sogno, ha vinto Amici! Andreas ha finalmente sollevato la meritata coppa e ha sorriso, felice ed emozionato come non mai…