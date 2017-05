Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news dal mondo delle carceri ad oggi, 28 maggio 2017. Ancora non ci sono novità in tema di amnistia e indulto, ma Papa Francesco continua le sue visite pastorali tra i detenuti. Il Papa si è da sempre dimostrato essere molto vicino agli ultimi, siano essi senza tetto, migranti, detenuti. Il Papa spesso si è intrattenuto con loro, invitando a colazione senza tetto il giorno del suo compleanno, e facendo spesso visita ai detenuti, Negli scorsi mesi, il Santo Padre è stato al San Vittore di Milano, mentre ieri si è intrattenuto a pranzo, a Genova, con poveri, senza fossa dimora e con undici detenuti del carcere di Marassi e di Pontedecimo. Giacomo Martino, il responsabile dell’ufficio Migrantes della diocesi di Genova, ha spiegato che questi undici detenuti “Sono stati scelti tra quanti hanno da scontare le pene più lunghe e non possono beneficiare di misure alternative o di semi libertà. Per queste persone, poter incontrare papa Francesco, deve essere davvero un’occasione per riaccendere la speranza”.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news al 28 maggio 2017: nuovo caso di tentato suicidio al Marassi di Genova.

Ed è proprio al Marassi di Genova che, nei giorni scorsi, c’è stato un tentativo di tentato suicidio, evitato da un tempestivo intervento della Polizia Penitenziaria. Il detenuto, un romeno di 28 anni, ha provato ad impiccarsi. Il Segretario Regionale della Uilpa Penitenziaria ha spiegato cosa è accaduto: “L’uomo è stato salvato dagli agenti della Penitenziaria mentre erano già evidenti i primi segni del soffocamento”. Il carcere di Genova presenta diversi problemi, e tra questi il sovraffollamento della struttura: la capienza massima è di 450 detenuti, mentre gli ospiti effettivi sono 700.