Concorso cancellieri, le ultime news ad oggi: nuove prove preselettive per alcuni candidati. Le prove preselettive per il concorso per 800 cancellieri da assumere a tempo indeterminato si sono concluse lo scorso 24 maggio, ed ora non restava che attendere il 30 maggio, quando sulla Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale Concorsi ed Esami verranno pubblicate le date delle prove scritte, e probabilmente, si sperava, anche l’elenco degli ammessi. Ma per i candidati c’è ancora un altro step. Sul sito del Ministero della Giustizia, nella sezione “Il Ministero informa”, è stata pubblicata una comunicazione che annuncia: “Con Provvedimento 26 maggio 2017 è istituita apposita sessione per il rinnovo della prova preselettiva per i soli candidati cui sono stati somministrati questionari con domande o risposte tronche”.

Concorso cancellieri, le ultime news ad oggi, 18 maggio 2017: il calendario dei riconvocati.

I candidati con i cognomi inizianti per lettera A, B, C e D dovranno ripresentarsi alla Fiera di Roma per sostenere nuovamente la prova il giorno mercoledì 31 maggio 2017. Ci saranno due gruppi: uno dovrà presentarsi alle 8.30, l’altro alle 14.30. Sul sito del Ministero della Giustizia è scaricabile un pdf con il calendario dei rievocati.