Detto Fatto, i tutorial e le anticipazioni della speciale versione Summer! Detto Fatto torna per altre nuove puntate insieme nella versione Summer. La trasmissione condotta da Caterina Balivo non è andata più in onda a partire dai primi di maggio per dare spazio al Giro d’Italia, ma si è trattata solo di una sospensione: il programma torna con una versione Summer da domani 29 maggio al 12 giugno, e poi fino al 16 giugno con 4 puntate di Detto Fatto Remix.

Molti i tutorial dedicati all’estate per la nuova edizione di Detto Fatto: si inizierà con il look giusto per un matrimonio in spiaggia con Pinuccia Botondi e Priscilla Prado, e con i rischi che l’eccessiva esposizione al sole possono arrecare alla pelle, con l’estetista Cristina Fogazzi. A partire dalla prima puntata tante le idee per una cucina estiva con Mirco Della Vecchia e i suoi ghiaccioli al cioccolato, e con Dario Tornatore, il ‘polpettaro’ gourmet. La versione Summer di Detto Fatto vedrà anche il ritorno di una delle tutor più creative: Marthia Saracino, che insegnerà a trasformare una cravatta in una fascia per capelli.

Tanti gli ospiti d’eccezione, come Cristina Bowerman, una delle 45 chef stellate italiane. Cheryl Pandemonium proporrà uno dei suoi look stravaganti ma sempre alla moda, in stile Coachella Festival.

Detto Fatto, le anticipazioni di Detto Fatto Summer a partire da domani, 29 maggio 2017.

Lo speaker radiofonico Fabio De Vivo ci aiuterà a orientarci nel mondo della moda uomo e anche delle tendenza in fatto di divertimento e musica nella puntata di mercoledì 31 maggio, mentre l’attrice Bianca Nappi sarà protagonista di una sessione di trucco di Alioscia Mussi. Tra le novità di questa edizione l’elezione di Curvy top model 2017, un contest di moda, dedicato alle modelle curvy firmato Detto Fatto, che prenderà il via giovedì 1 giugno. In palio, un contratto di lavoro per un’importante azienda di abbigliamento. Madrina di questo contest sarà Elisa d’Ospina, mentre a giudicarle ci sarà una giuria tecnica capitanata dal veejay, attore e presentatore Enrico Silvestrin e composta, nella prima fase, dalla fotografa di moda Maura Soldati e dall’esperta di seduzione e femminilità Micaela Martinis, mentre, per la finale, dal fotografo di fama internazionale Francesco Zigliotto, e dallo scrittore e regista Federico Moccia.

L’attrice Ilaria Spada si presterà al tutorial del make up artist delle star Simone Belli venerdì 2 giugno, puntata in cui Caterina Balivo proverà a trovare l’anima gemella ad uno dei tutor, il pizzaiolo Cristiano Piccirillo, con la complicità di Monica Micheli, l’esperta di cucina afrodisiaca. Torneranno i giovani designer conosciuti nel corso dell’anno e che hanno firmato la Capsule Collection Primavera/Estate di Detto Fatto: Giorgia Fiore, Mattia Pisano, Gaetano Pollice, che con le sue borse ha conquistato l’estero, e la coppia artistica Sheila Pierobon e Sara Da Dalt, che sono riusciti a creare delle borse in legno.

La copertina di questo mese della rivista di Detto Fatto è dedicata a tutte quelle donne multitasking, le Wonder Woman, che non si lasciano abbattere dalle difficoltà ma che anzi diventano più forti. Tra queste c’è sicuramente Annalisa Minetti: modella, cantante, atleta paraolimpica e adesso anche scrittrice, protagonista di un tutorial sul come preparare la valigia. Tra le storie particolarmente toccanti che Caterina racconterà durante i nuovi tutorial c’è la storia di Melania e Antonella che presto convoleranno a nozze: Gianni Molaro le aiuterà a trovare l’abito perfetto per Melania.

L’ultima puntata di questa stagione di Detto Fatto Summer, sarà lunedì 12 giugno, e, come tradizione, piena di sorprese a cominciare da un cambio look molto particolare che coinvolgerà, con un video messaggio direttamente dalla California, Tiziano Ferro, per poi proseguire con uno scambio di consigli tra tutor e infine la festa finale del programma con una bellissima torta a sorpresa. Dal 13 al 16 giugno l’edizione Summer cederà poi il passo a Detto Fatto Remix, con il meglio delle puntate andate in onda durante l’anno e alcuni pezzi inediti.