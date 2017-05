Finale Amici 2017 Ed. 16: Andreas e Riccardo in finalissima, ad un passo dalla vittoria!

Amici 2017 Ed. 16, la Finale: tra pochissimo conosceremo il nome del vincitore! Stasera, 27 maggio 2017, su Canale 5 sta andando in onda la finale di Amici 2017 Ed. 16, e tra pochissimo conosceremo il nome del vincitore di quest’edizione del talent. La puntata finale di Amici di stasera, sabato 27 maggio 2017, a differenza delle altre puntate serali che venivano registrate qualche giorno prima della messa in onda, viene trasmessa in diretta per permettere anche al pubblico da casa di esprimere le proprie preferenze attraverso il televoto. Alla finale di Amici 2017 Ed. 16 sono approdati due ballerini ( Sebastian dei Bianchi ed Andreas dei Blu) e due cantanti (Riccardo e Federica, entrambi della squadra Blu), ma solo un ballerino ed un cantante hanno avuto accesso alla fase finalissima e si contenderanno la vittoria…

Amici 2017 Ed. 16, la Finale: Andreas contro Riccardo, chi vincerà?

Maria De Filippi intorno alle 23.10 ha rivelato chi sono i ragazzi della scuola di Amici 2017 Ed. 16 che proseguono la corsa verso la vittoria. Tra i ballerini prosegue il sogno Andreas con il 51% di voti, mentre Sebastian viene eliminato con il 49% delle preferenze. Per il ragazzo della squadra Bianca, però, c’è una consolazione: Eleonora Abbagnato gli comunica che andrà in tournée con un coreografo francese. Arriva il momento di scoprire chi tra i cantanti deve abbandonare la corsa alla vittoria: tra Riccardo e Federica, è la ragazza a dover lasciare la scuola ad un passo dalla vittoria. Maria De Filippi ha per Federica delle bellissime parole: “Complimenti per il tuo disco, complimenti per la tua educazione, per l’equilibrio che hai avuto in tutto quest’anno insieme. Eri la più piccola ma anche la più equilibrata nella squadra del Blu”.