Flavio Insinna dopo le polemiche racconta la sua verità e chiede scusa!

Flavio Insinna ultime news. Dopo le colorite espressioni usate durante le registrazioni di ‘Affari tuoi‘, e rese pubbliche negli ultimi giorni da ‘Striscia la Notizia‘, Flavio Insinna chiede scusa pubblicamente su Facebook a tutti, anche agli operatori del Teatro delle Vittorie che hanno registrato le sue esternazioni fuori onda.”Sì, voglio davvero scusarmi anche con chi ha tradito la mia fiducia perché, purtroppo senza volerlo, li ho costretti a dare il peggio di loro stessi. Quasi quanto me. Mi spiace davvero”, ha scritto sul social. Spiega di avere un carattere sincero ma anche impulsivo e dichiara: “Sul lavoro sono pignolo, ossessivo, incessante e so distruggere in un istante tutto il bello che ho costruito fino a un attimo prima. Sono bravissimo a passare subito dalla parte del torto”.

Flavio Insinna dopo le polemiche si racconta in un lungo post su Facebook.

Insinna non nasconde però la sua contrarietà verso quella che chiama ‘pornografia televisiva’ e rimprovera coloro che per un pugno di ascolti in più scendono verso il basso: “Un’altra cosa che mi fa infinitamente tristezza, quanto le mie scenate, è che tutta questa pornografia televisiva con filmatini e vendetta incorporata sia fatta per cercare qualche straccio di punto di ascolto in più. Adesso però siamo saliti, anzi scesi di livello. Gli insulti, l’odio, i filmati rubati dal buco della serratura sono soltanto contro di me”, ha fatto sapere. “Odio allo stato puro”. E conclude: “Chi crede di distruggermi, mi ha in realtà fatto un grande regalo: la libertà. La libertà di essere ai vostri e ai miei occhi semplicemente una persona“.