Formula 1, GP di Monaco: grande vittoria di Vettel, che chiude davanti a Raikkonen e Ricciardo. Come da pronostico, a Montecarlo è stato un weekend perfetto per la Ferrari. Sebastian Vettel vince il GP di Monaco e riporta una Ferrari sul punto più alto del podio dopo 16 anni. Nel 2001 ci riuscì un altro tedesco rimasto nel cuore dei tifosi ferraristi: Michael Shumacher. Per Vettel si tratta del secondo successo in carriera a Monaco. Al secondo posto Kimi Raikkonen, superato dal tedesco durante il cambio gomme. Iceman aveva stupito tutti con una splendida pole position durante le qualifiche di ieri pomeriggio. Terza la Red Bull di Daniel Ricciardo, che è riuscito a superare la Mercedes di Valtteri Bottas.

Formula 1, GP di Monaco: show delle Ferrari, disastro delle Mercedes.

Una domenica da dimenticare per le frecce d’argento, dato che Lewis Hamilton non è riuscito ad andare oltre ad un modesto settimo posto. C’è da dire, ad onor del vero, che il GP di Monaco è il più affascinante ma anche il più “lento”, dove è difficile effettuare i sorpassi. La vittoria di Vettel rappresenta una spallata importante nei confronti di Hamilton. Ora il tedesco domina la classifica con 129 punti, a +25 rispetto al britannico. “Grazie a tutti, è stato un piacere”. Così ha esultato un raggiante Vettel, rivolgendosi agli altri componenti del team via radio proprio nel momento in cui tagliava il traguardo.

Da segnalare al 61° giro un brutto incidente per Wehrlein (Sauber) prima dell’imbocco del tunnel, in seguito ad un contatto con Button. Il pilota, rimasto intrappolato,per fortuna non ha riportato alcun danno. Anche l’altra Sauber di Ericsson è andata a sbattere al 65° giro. Incidente anche per Vandoorne, proprio mentre si trovava in zona punti. A cinque giri dal termine è stato costretto al ritiro anche Daniil Kvyat. La prossima gara è prevista a Montreal (Canada), l’11 giugno.