Michelle Hunziker, ultime news gossip. Simpatico scambio di battute tra Maurizio Costanzo e Michelle Hunziker nell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show. Quando il padrone di casa ha chiesto alla bionda di origini svizzere come fosse il rapporto con i padri delle sue figlie, lei ha infatti risposto: “Buonissimo, va benissimo”. Poi ha aggiunto: “Pensa che quando sono venuta da te la prima volta non avevo neanche una figlia…”. A questo punto Costanzo non si è lasciato sfuggire la battuta: “Questa è una trasmissione che aiuta la fertilità… La incoraggia”. La Hunziker ha avuto pronta la replica: “Quindi vuol dire che la prossima volta…”.

Michelle Hunziker ed Aurora Ramazzotti, le ultime news.

Sembra proprio che Michelle continui a pensare alla possibilità di avere un altro figlio, le piacerebbe un finalmente un maschietto. Non solo lo ha ribadito più volte lei stessa, ma recentemente anche la figlia Aurora ha detto di ritenere che i suoi genitori probabilmente non hanno ancora finito di procreare.

Parlando in un’intervista nel programma ‘The Real’ su Tv8 Aurora aveva detto: “Ho quattro fratelli. Non sono certa che i miei genitori abbiano finito di procreare. La mia prima sorella è nata quando avevo 14 anni, ero in fase di crescita ma mi sono innamorata follemente di lei. L’ho vissuta bene… non me ne sono nemmeno accorta e nel giro di due anni me sono ritrovata quattro fratelli”.