Moda capelli: i tagli di capelli con frangia! I tagli capelli più cool per l’estate 2017 saranno in assoluto quelli corti e medi, ma il vero must have della nuova stagione sarà la frangia, che di sicuro si adatterà a tutti i tipi di tagli: perfetta con i tagli di media lunghezza, per i capelli corti, saprà regalare brio ed originalità anche ai tagli di capelli lunghi. La frangia rimarrà al top dei trend capelli anche per l’estate 2017, e sarà molto indicata per chi vuole mette in risalto gli occhi e le labbra.

I tagli di capelli con frangia: i wob con frangia delle dive!

Bellissimi tagli di capelli con frangia sono stati sfoggiati dalle dive a Cannes 2017. Uma Thurman sceglie un taglio di capelli medio, con styling assolutamente versatile. La bellissima attrice ha fatto sfoggio sul red carpet di mille acconciature, dalle quelle raccolte, a quelle sciolte con styling leggermente mosso e frangia piena, a quelle con piega liscissima e fila laterale.

I tagli di capelli con frangia: i long bob e i lunghi con frangia!

Anche i tagli di capelli lunghi acquistano un tocco di freschezza e di brio con una bella frangia, come quella sfoggiata dalla blogger Kristina Bazan, che sceglie un taglio lunghissimo con frangia pari colore nero corvino. Frange leggere, aperte, sfilate e piene accompagnano anche i tagli di capelli medi, in particolare i long bob, come quello sfoggiato a Cannes da Karolina Kurkova.

