Myriam Catania è diventata mamma! Tutte le ultime news gossip ad oggi 28 maggio 2017!

Myriam Catania è diventata mamma! Myriam Catania parla per la prima volta dopo la nascita del figlio Jaques. L’attrice è diventata mamma da pochi giorni e al magazine Vanity Fair ha parlato del suo piccolo: “E’ nato di 4 chili, pieno di capelli, pesante”, svela al settimanale. E poi aggiunge: “E’ il mio gigantone buono, buono”.Adesso è il momento di concentrarsi sulla famiglia, il lavoro può attendere. La Catania, che ha iniziato la sua carriera da piccolissima, vuole fermarsi un attimo per godersi le gioie della maternità. “Ho iniziato a fare la doppiatrice a 4 anni e a recitare a 12, non mi sono mai fermata. Ora mi voglio concentrare sulla famiglia. Mi fermerò un po’ per dedicarmi a questa nuova creatura: ci dobbiamo conoscere, devo scoprire la sua essenza”, ha spiegato.

Myriam Catania si racconta a pochi giorni dalla nascita del primo figlio.

Allo stesso magazine, prima della nascita del piccolo, aveva scherzato sul fatto che nella sua famiglia c’è sempre stata una prevalenza di bebè di sesso femminile. “Vengo da una famiglia di tutte donne e pensavo arrivasse una femmina, invece nascerà un maschio: l’uomo della mia vita”, aveva detto.

La nascita del piccolo Jaques, avuto insieme al compagno francese Quentin, incontrato solo un anno fa, era rimasta segreta fino a quando, pochi giorni fa, il settimanale ‘Diva e Donna’ ha pubblicato le foto dell’attrice a spasso per Roma con la carrozzina e il compagno.