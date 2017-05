Papa Francesco, le ultime news: la visita all’Ilva di Cornigliano. Papa Francesco è rientrato a Roma dopo la visita pastorale, effettuata nella giornata di ieri, a Genova. Nel capoluogo ligure, il Santo Padre si è recato allo stabilimento Ilva di Cornigliano e ha parlato dell’importanza del lavoro: “Molti degli incontri tra Dio e gli uomini sono avvenuti mentre le persone lavoravano: Mosè pascolava il gregge, i primi discepoli erano pescatori. La mancanza di lavoro è molto più del venire meno di una sorgente di reddito per poter vivere. Lavorando noi diventiamo “più” persone, la nostra umanità fiorisce. I giovani diventano adulti solo lavorando. Gli uomini e le donne si nutrono con il lavoro, con il lavoro sono unti di dignità”. Troppo spesso, però, la dignità del lavoro non viene concessa a tante persone, che si ritrovano disoccupate: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Togliere il lavoro, sfruttare la gente è anticostituzionale”, ha spiegato il Papa, ribadendo che “L’obiettivo vero da raggiungere non è il reddito per tutti, ma il lavoro per tutti. Perché senza lavoro per tutti non ci sarà dignità per tutti”.

Papa Francesco, il Regina Coeli di domenica 21 maggio 2017.

Papa Francesco domenica scorsa, 21 maggio 2017, durante il Regina Coeli ha spiegato un brano del Vangelo che ci parla dell’ultima cena di Gesù con i suoi discepoli. “L’evangelista Giovanni raccoglie dalla bocca e dal cuore del Signore i suoi ultimi insegnamenti, prima della passione e della morte. Gesù promette ai suoi amici, in quel momento triste, buio, che, dopo di Lui, riceveranno ‘un altro Paraclito’. Questa parola significa un altro ‘Avvocato’, un altro Difensore, un altro Consolatore: ‘lo Spirito della verità’; e aggiunge: ‘Non vi lascerò orfani: verrò da voi'”. Papa Francesco ha spiegato il senso delle parole di Gesù: “Queste parole trasmettono la gioia di una nuova venuta di Cristo: Egli, risorto e glorificato, dimora nel Padre e, al tempo stesso, viene a noi nello Spirito Santo. E in questa sua nuova venuta si rivela la nostra unione con Lui e con il Padre: “Voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi”.