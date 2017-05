Pensioni e lavori usuranti. La nuova circolare dell’Inps. Con la circolare n° 90 del 24 maggio 2017 l’Inps ha fornito chiarimenti sulle agevolazioni attive per le pensioni dei lavoratori che svolgono mansioni usuranti secondo il decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011, come modificato dalla legge n. 214 del 2011 e dalla legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 e dato indicazioni sulla presentazione delle domande.

Nella circolare si chiarisce che a partire al 1° gennaio 2017 gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero, per almeno metà della vita lavorativa complessiva, possono conseguire il trattamento pensionistico anticipato di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011 senza dover attendere l’apertura della c.d. finestra mobile dal perfezionamento dei requisiti pensionistici ai quali, in via transitoria, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni dal 2019 al 2025. I requisiti pensionistici vigenti alla data del 31 dicembre 2016 non verranno adeguati alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2026.

Pensioni anticipate e lavori usuranti. Presentazione della domanda per l’accesso al beneficio

A seguito della ultime modifiche legislative tali modifiche, ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato beneficio il lavoratore deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione entro: il 1° marzo 2017 qualora perfezioni i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2017; il 1° maggio 2017 qualora perfezioni i prescritti requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

La domanda di certificazione per il riconoscimento del beneficio e la relativa documentazione devono essere presentate alla competente struttura territoriale dell’Istituto utilizzando la procedura telematica a disposizione dei cittadini o degli enti di patronato, fermo restando la possibilità di utilizzare il modulo AP45 reperibile sul sito dell’ente previdenziale

L’inps precisa che dal1° gennaio 2017, non si applica il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico di 12 mesi (per i lavoratori dipendenti) o di 18 mesi (per i lavoratori autonomi) dalla data di maturazione dei previsti requisiti.

Pensioni anticipate, e lavori usuranti. Differimento della presentazione delle domande.

Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempreché sia accertato il possesso dei prescritti requisiti, la decorrenza della pensione è differita secondo precise scansioni temporali. Resta fermo che, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine di cui all’articolo 2, comma 1, del predetto decreto comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a: un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari ad un mese; due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi; tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

Il differimento di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011 non trova applicazione per il personale del comparto scuola ed Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM). Inoltre, con riferimento ai soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina vigente al 31 dicembre 2016, il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge n. 232 del 2016.