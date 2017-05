Pensioni, oggi 28 maggio 2017. Le ultime novità su pensioni anticipate, Ape ed Inps

Pensioni anticipate, l’analisi dell’Inca. Il Patronato della Cgil ha annunciato l’avvio di ricorsi amministrativi e, se necessari, anche legali, per le pensioni anticipate per i nati nel 1952. L’Inca ha segnalato che “dopo numerose insistenze”, il 13 aprile l’Inps ha consegnato alla Commissione Lavoro della Camera i dati sulle pensioni già liquidate in base all’articolo 24, comma 15 bis, del decreto legge n. 2014/2011, “ma un mese dopo (il 17 maggio) ha diffuso un messaggio alle proprie strutture (non pubblicato sul sito istituzionale) confermando i criteri restrittivi per chi chiede di andare in pensione anticipata a 64 anni e 7 mesi, secondo la norma “eccezionale” per i nati nel 1952”.

L’Inca afferma:”Senza alcun segnale di ripensamento, l’Istituto ribadisce ancora una volta che dal calcolo dell’anzianità contributiva, per coloro che risultano senza occupazione al 28 dicembre 2011, sono esclusi la “contribuzione volontaria, l‘accredito figurativo per eventi che si sono verificati al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, da riscatto non correlato ad attività lavorativa”. Una decisione giudicata “grave e arbitraria” per Inca Cgil

Pensioni anticipate per i nati nel ’52: Inca contro Inps.

In riferimento alle pensioni d anticipate dei nati nel ’52 si è espressa Morena Piccinini, presidente del Patronato della Cgil. “La posizione di Inps non ha alcun supporto legislativo e non è neppure coerente con le intenzioni del legislatore che, al momento della stesura della norma, voleva ridurre le penalizzazioni di quanti, soprattutto donne, sarebbero rimasti intrappolati, senza la deroga, dall’innalzamento brusco dei requisiti introdotti con la riforma della legge Monti-Fornero”, ha precisato.

Il patronato afferma che i dati dell’Inps indicano in 26.482 il numero delle pensioni liquidate, su una platea di potenziali aventi diritto alla pensione anticipata di 55 mila, così come indicati dalla stessa Commissione Lavoro della Camera nella seduta del 13 aprile. Operazione per la quale, già nella scorsa legislatura, erano state appostate le risorse necessarie.

Più della metà, quindi, non ha potuto usufruire di questa agevolazione a causa dell’interpretazione restrittiva dell’Inps, che continua “pervicacemente”, sostiene l’Inca, a seguire la propria impostazione contro ogni ragionevole richiesta di ripensamento. Maria Luisa Gnecchi, della Commissione Lavoro della Camera si è dichiarata “indignata e scandalizzata della necessità di dovere ricorrere ad una proposta di legge specifica volta all’interpretazione autentica di una norma già chiara, la cui piena attuazione è stata impedita dall’Inps attraverso circolari”.

L’Inps recepisce l’orientamento ma chiede di fatto ai disoccupati al 28 dicembre 2011 di pagare un prezzo per poter esercitare il loro diritto. Infatti, con la circolare n. 196/2016, l’Istituto stabilisce che solo per loro vale la regola di escludere dal computo dell’anzianità contributiva i versamenti volontari, figurativi per servizio militare, maternità fuori dal rapporto di lavoro, disoccupazione indennizzata, mobilità, nonché i periodi di riscatto per il conseguimento del titolo di studio (circolare n. 196/2016). “Così facendo”, spiega ancora Piccinini, “crea una divisione illegittima e profondamente ingiusta tra chi era a quella data occupato e chi invece non lavorava. I più fortunati potranno valorizzare tutta la contribuzione anche figurativa, quelli, soprattutto donne, meno avvantaggiati rischiano di vedersi scippare sotto il naso il loro diritto, nonostante le espresse intenzioni del legislatore”.

Pensioni anticipate, Ape sociale e seconda fase delle riforme.

Vera Lamonica a RadioArticolo1 ha affrontato il tema delle pensioni anticipate e dell’Ape sociale. Il segretario nazionale dello Spi-Cgil ha ribadito che la platea dei lavoratori che potranno accedere all’Ape sociale ed alla misura elaborata per le pensioni dei precoci è limitata dai requisiti d’accesso, volutamente restrittivi per motivi di coperture finanziarie. Per Lamonica rimarranno, di fatto, esclusi molti lavoratori edili. “Noi manterremo comunque aperto il discorso, non è finito il confronto con il Governo”, ha puntualizzato.

La sindacalista ha parlato anche della seconda fase della riforma delle pensioni. “Il confronto il Governo deve prendere finalmente il volo e bisogna affrontare tutte le questioni rimaste aperte”, ha aggiunto Lamonica. Le questioni da affrontare nella seconda fase di discussione con il Governo sono “la difesa delle pensioni in essere e del loro potere d’acquisto, fino alla costruzione delle pensioni dei giovani”.