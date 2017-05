Riforma pensioni, le novità ad oggi 28 maggio 2017. Sul fronte pensioni anticipate, le nuove misure dell’anticipo pensionistico troveranno applicazione anche per il comporto scuola. Domenico Proietti, segretario confederale della Uil, e Pino Turi, segretario generale della Uil scuola, ne hanno evidenziato alcune criticità. In una nota hanno appunto dichiarato: «Le misure attuative dell’Ape sociale e della pensione anticipata per i precoci presentano “una forte criticità, inaccettabile, per i lavoratori della scuola”.

I tempi per la presentazione delle domande nel 2017 (15 luglio) e di pubblicazione della graduatoria (15 ottobre) non sono compatibili con le scadenze previste dal Miur per la comunicazione di cessazione dal servizio connessa al pensionamento”. La UIL e la UIL SCUOLA chiedono al Governo “di intervenire, al fine di garantire che le procedure Miur di uscita per pensionamento siano adattate con le scadenze previste per l’accesso all’Ape sociale e alla pensione dei precoci, cosi’ da ricomprendere il personale della scuola, a cominciare dagli insegnanti della scuola dell’infanzia. Occorre evitare il ripetersi di quanto avvenuto con la Legge Monti-Fornero che non tenne conto delle specificità del mondo della scuola».

Pensioni dei parlamentari e vitalizi, le ultime news ad oggi 28 maggio 2017.

Sul fronte pensioni dei parlamentari e vitalizi, la prossima settimana vedrò la discussione a Montecitorio il 31 maggio 2017 del testo relativo all’abolizione dei vitalizi ed alle pensioni dei parlamentari. Da pochi giorni, è, infatti, terminato in commissione Affari costituzionali della Camera l’esame degli emendamenti alla proposta di legge (prima firma il Pd Richetti) sull’abolizione dei vitalizi. L’impianto varato dalla commissione ricalca in sostanza il testo base, messo a punto nel 2015. Fra le novità introdotte c’è il via libera alla gestione separata all’Inps delle pensioni dei parlamentari, applicando il sistema contributivo sia a quelle future che a quelle in essere. Il testo, secondo quanto previsto dal calendario, approderà nell’aula di Montecitorio il prossimo 31 maggio. Il mandato al relatore Richetti dovrebbe essere votato, sentite le commissioni competenti, martedì. Tra le novità, l’introduzione del calcolo contributivo per le pensioni dei parlamentari, che saranno quindi equiparate, per trattamento, a quelle dei dipendenti statali. Viene poi istituita una gestione separata presso l’Inps.

Pensioni dei parlamentari, le novità in discussione a Montecitorio la prossima settimana.

Sul fronte pensioni dei parlamentari, ecco i punti principali della proposta di legge: abolizione dei vitalizi e estensione nei confronti dei parlamentari del sistema previdenziale contributivo vigente per i dipendenti pubblici. La proposta prevede che il nuovo sistema, interamente contributivo, si applichi integralmente non solo ai parlamentari in carica, ma anche a quelli cessati dal mandato che percepiscono gli assegni vitalizi: “Le disposizioni della presente legge si applicano agli eletti in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge, a quelli eletti successivamente a tale data, nonché a quelli cessati dal mandato precedentemente”.

Per avere diritto alla pensione il parlamentare deve avere esercitato il mandato per almeno 5 anni. La pensione si inizia a percepire al compimento dei 65 anni di età. Verrà istituita presso l’Inps un’apposita gestione separata dei fondi destinati al trattamento previdenziale dei parlamentari. Nel passaggio al sistema contributivo le pensioni dei parlamentari non potranno essere superiori al trattamento già percepito al momento dell’entrata in vigore della legge. E’ una delle novità introdotte durante l’esame in commissione, con il via libera a un emendamento del Pd.

Pensioni, lavoro, sicurezza: le manifestazioni degli edili.

Grande affluenza di lavoratori dell’edilizia nelle manifestazioni interregionali che si sono svolte in occasione della mobilitazione nazionale proclamata dai sindacati delle costruzioni FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil. In oltre 5.500 hanno partecipato alla manifestazione di Bologna, 3mila le presenze a Roma, oltre 4mila i lavoratori del Mezzogiorno che hanno partecipato alle manifestazioni di Bari. Temi cardine al centro della piattaforma sono stati le pensioni, il lavoro, la sicurezza, il contratto le parole d’ordine al centro della piattaforma unitaria, che i segretari generali, Vito Panzarella, Franco Turri, Alessandro Genovesi, hanno ribadito dai palchi di Bologna Roma e Bari.

Pensioni e riforma legge Fornero, le ultime news.

Al primo posto della mobilitazione è la richiesta al governo di intervenire per correggere i requisiti per l’accesso all’Ape agevolata, che per i sindacati penalizzano proprio gli edili, caratterizzati dalla discontinuità lavorativa. Una ingiustizia che genera drammi, secondo il sindacato. Come ha ricordato il segretario generale Filca-Cisl, Franco Turri, dal palco di Roma, ”Oltre una certa età non è possibile lavorare sulle impalcature, nelle cave, nelle cementerie”. Ed ha aggiunto:”Bisogna allargare i criteri dell’Ape sociale, consentendo a un numero maggiore di lavoratori edili di andare in pensione prima e senza penalizzazioni“.

E di qualità del lavoro e delle imprese ha parlato il segretario generale FenealUil, Vito Panzarella, dal palco di Bologna, a pochi giorni dalla ripresa del tavolo negoziale per il rinnovo del contratto nazionale del comparto: “Chiediamo alle nostre controparti di accettare fino in fondo la sfida della qualità, della valorizzazione dell’occupazione stabile e del riconoscimento delle professionalità. Insieme, attraverso la contrattazione, possiamo contrastare la destrutturazione e la dequalificazione che negli ultimi anni hanno fortemente indebolito il settore delle costruzioni. Occorre arrivare a definire un vero e proprio ‘contratto di cantiere’, perché alla prolungata violenza della crisi non si può rispondere diminuendo garanzie e tutele ma, al contrario, vanno innovati i diritti e aggiornati gli strumenti”.

Lavoro e pensioni, le news di Cesare Damiano.

Sul fronte pensioni, la settimana appena conclusa ha visto la firma da parte del presidente Gentiloni, dei decreti attuativi delle norme sull’anticipo pensionistico relative all’Ape sociale e ai lavoratori precoci”. Per Cesare Damiano, presidente della Commissione lavoro alla Camera, è un momento importante per migliaia di lavoratori che potranno andare in pensione a partire dai 63 anni. Per Damiano bisognerà ora pensare a rendere questa misura strutturale, e pensare a dare una concreta attuazione alle misure contenute nel verbale di accordo stipulato da Cgil, Cisl, Uil e Governo nel settembre scorso.

Sul fronte lavoro e voucher, Damiano, invece, ha ribadito di non condividere la scelta di reintrodurre nella ‘manovrina’ una norma sostituiva dei voucher anche per le imprese. Si tratta di una scelta sbagliata e contraddittoria rispetto alla recente abrogazione, per Decreto, di questo strumento. “Sono invece d’accordo – sottolinea Damiano – sulla istituzione del Libretto Famiglia destinato a colmare un vuoto normativo, finalizzato all’effettuazione dei piccoli lavori domestici e di cura e per le attività no profit”.

“Abbiamo presentato, in tal senso – prosegue Damiano in una nota – un emendamento a prima firma dell’onorevole Antonella Incerti. Per quanto riguarda le imprese, va sottolineato il fatto che esistono già numerosi strumenti di flessibilità ai quali non è utile aggiungerne di nuovi: il lavoro a chiamata, l’interinale e il contratto a termine. In ogni caso, la scelta di una strumentazione di flessibilità per il lavoro occasionale da utilizzare nelle imprese, andrebbe fatta, da parte del Governo, soltanto dopo un confronto approfondito e risolutivo con le parti sociali”.

Lavoro, pressione fiscale, disoccupazione: le news di Renata Polverini.

Renata Polverini, vicepresidente della Commissione lavoro alla camera, commentando gli ultimi dati Istat, pone invece l’accento sulla necessità di procedere ad un a riduzione della pressione fiscale e della disoccupazione:«Giustamente siamo concentrati sulla Legge elettorale ma tra ieri e oggi, prima l’Istat e poi l’Inps, riportano alla nostra attenzione l’emergenza lavoro nel nostro Paese. L’Istat, nel corso della presentazione del Rapporto annuale 2017, ha diffuso un numero allarmante che riguarda le famiglie italiane: sono tre milioni e 590 mila i nuclei familiari senza reddito da lavoro.

Altro che sostegno al reddito anche attraverso l’estensione degli ammortizzatori sociali. La fotografia dell’Istituto di ricerca e statistica ci sollecita a velocizzare una discussione seria intorno alla revisione di una politica dei redditi, che abbia come mission la riduzione della pressione fiscale e della disoccupazione. E’ necessario il nostro impegno ma anche quello delle imprese e delle parti sociali affinché la non equa distribuzione dei redditi non continui a far indebitare le famiglie provocando inoltre una flessione nella domanda di consumi.

L’Osservatorio sul precariato dell’Inps- sottolinea la Polverini sul suo sito – rileva nuovamente una flessione nei contratti stabili a tempo indeterminato: Crescita, flessibilitá intelligente, investimenti pubblici e privati e lotta al sommerso. Quattro obiettivi da perseguire contemporaneamente per non dover piú leggere sull’aumento della disoccupazione e licenziamenti, nonché sulla flessione di contratti. Un Paese come l’Italia deve ripartire dal lavoro per spingere i consumi e garantire livelli di vita adeguati ai dettami della Carta del ’48».