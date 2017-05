Serie A, 38ª giornata: i risultati di oggi, domenica 28 maggio 2017 e la classifica aggiornata. Oggi, domenica 28 maggio 2017, si giocano le ultime otto partite: alle 15:00 Cagliari-Milan; alle 18:00 Roma-Genoa (partita d’addio di Francesco Totti) e Sampdoria-Napoli; alle 20:45 Crotone-Lazio, Fiorentina-Pescara, Inter-Udinese, Palermo-Empoli, Torino-Sassuolo. Alle 18:00 la Roma ospita il Genoa (già salvo) che proverà a fare un favore ai tifosi napoletani (gemellati con quelli rossoblu). Il Napoli gioca a Genova contro la Sampdoria, che non ha niente da chiedere al campionato. La Juventus campione d’Italia ieri ha battuto il Bologna 2-1 grazie alle reti di Dybala e Kean (primo millenial a segnare in uno dei cinque principali campionati europei).

Serie A, 38ª giornata, i verdetti in bilico: Roma e Napoli si giocano l’accesso diretto in Champions; Crotone e Empoli la salvezza.

La squadra di Allegri chiude così la stagione con 91 punti, gli stessi dell’anno scorso. Vince anche l’Atalanta, che grazie al Papu Gomez supera il Chievo 1-0 e si porta momentaneamente al quarto posto a +2 sulla Lazio. I biancocelesti giocheranno a Crotone, ma i calabresi hanno bisogno di almeno un punto per centrare la salvezza. Tutto dipenderà da Palermo-Empoli, prevista sempre per le 20:45. La lotta per la salvezza è ancora più combattuta anche a causa della polemica sul cosiddetto “paracadute”: se sarà il Crotone a retrocedere, il Palermo incasserebbe 15 milioni di euro in più in caso di un’eventuale promozione in serie A l’anno prossimo.

Tuttavia i siciliani hanno già dimostrato di affrontare le ultime partite con professionalità e lealtà sportiva, battendo in casa sia Fiorentina che Genoa. Questa è la classifica aggiornata: Juventus 91 (CAMPIONE D’ITALIA), Roma 84, Napoli 83, Atalanta 72, Lazio 70, Milan 63, Fiorentina 59, Inter 59, Torino 50, Sampdoria 48, Sassuolo 46, Udinese 45, Cagliari 44, Chievo 43, Bologna 41, Genoa 36, Empoli 32, Crotone 31, Palermo 23 (retrocesso in serie B), Pescara 14 (retrocesso in serie B).