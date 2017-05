Tagli capelli corti estate 2017: bob e tagli cortissimi impazzano tra le stars!

Tagli capelli corti estate 2017, impazzano bob e pixie a Cannes 2017. Bellissimi look e tagli di capelli a Cannes 2017. Nella nona giornata della 70esima edizione del Festival di Cannes si è tenuto l’evento di beneficenza amfAR Gala che ha visto sfilare sul red carpet le bellissime dive dello showbitz a sostegno alla ricerca sull’AIDS.

Tagli capelli primavera estate 2017, tendenze e styling delle dive!

Tagli di capelli lunghi per Nicole Kidman, Iryna Shayk, Eva Longoria, Uma Thurman, e medio corto, in versione caschetto un pò retrò stile anni ’50 per Bella Hadid, che nella serata di beneficenza, optano tutte per bellissimi styling raccolti.

Tagli capelli corti e pixie per l’estate 2017: la tendenza è osare!

Le bellissime dive a Cannes 2017 sfoggiano anche tagli di capelli cortissimi, pixie in versione minimal e tagli di capelli extracorti. I tagli supercorti vengono scelti a Cannes dalle bellissime modelle Coco Rocha, Winnie Harlow, e dalla modella Maria Borges. Tra i tagli di capelli per l’estate 2017, spopolano tra le bellissime in assoluto i tagli cortissimi, che fanno concorrenza ai pixie cut, tra i tagli corti più di tendenza in questi anni.

Tagli capelli medi e bob di tendenza per l’estate 2017!

Gettonatissimi a Cannes anche i tagli di capelli medi, i bob in tutte le versioni, che rappresentano la tendenza dell’estate 2017. Tagli di capelli bob, in versione long bob, nella serata di beneficenza, per Natasha Poly e Karolina Kurkowa con frangia piena, e in versione caschetto wavy per Anja Rubik, Camilla Morrone.