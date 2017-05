Uomini e Donne e Temptation Island Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi domenica 29 maggio 2017 – «’Nuovo TV’ Trono Over» – Incominciamo anche questa volta dai Senior, dove le anticipazioni e news ci annunciano che presto vedremo nuove scintille fra Gemma Galgani e Tina Cipollari questa volta provocate dalla presenza in trasmissione di Riccardo Signoretti, direttore di “Nuovo Tv” che ha portato una copia del suo settimanale con la doppia intervista di Tina e Gemma, in cui ognuna parla dell’altra, i toni si alzano e Tina schizza via – temporaneamente, si intende – dallo studio!

Uomini e Donne Trono Classico Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi domenica 29 maggio 2017 – «Pietro, petali e Mina!»

Per quanto riguarda il Trono Classico, le anticipazioni di Uomini e Donne ci mostrano la felice scelta di Rosa Perrotta: ìl primo a entrare è Alex e, dopo una lunga spiegazione, Rosa gli dice che non sarà lui la sua scelta, Gianni dichiara di cambiare completamente idea su Rosa e l’abbraccia, mentre Tina si dice dispiaciuta perché il ragazzo le piaceva, minaccia di uscire ma Maria la fa tornare indietro. Entra Pietro che deve aspettare un po’ perché Rosa gli dica che è lui la sua scelta e gli occhi del corteggiatore tradiscono emozione e inquietudine che si sciolgono immediatamente quando lei fa il suo nome! Petali e Mina accompagnano il loro lunghissimo bacio!