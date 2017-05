Vincitore Amici 2017 Ed. 16: ad un passo dalla vittoria… Tante emozioni durante la finale di Amici 2017 Ed. 16. I quattro ragazzi approdati alla finale del 27 maggio 2017 sono Sebastian, ballerino della squadra Bianca, Andreas, ballerino dei Blu, Federica, cantante dei Blu, e Riccardo, anch’egli cantante dei Blu. I quattro ragazzi si sono esibiti, hanno regalato grandissime emozioni, ed è davvero dura dire chi meriterebbe più degli altri la vittoria finale. Secondo il nuovo regolamento di Amici 2017 Ed. 16, emesso negli ultimi giorni, durante la puntata della finale dei quattro finalisti due devono essere eliminati: si tratterà di un ballerino e di un cantante. In questo modo, a lottare per la vittoria sono un ballerino ed una cantante.

Amici 2017 Ed. 16, il vincitore è Andreas!

Dopo tantissime, emozionanti esibizioni dei quattro finalisti, Maria De Filippi ha rivelato chi sono i ragazzi della scuola di Amici 2017 Ed. 16 che proseguono la corsa verso la vittoria. Tra i ballerini prosegue il sogno Andreas con il 51% di voti, mentre Sebastian viene eliminato con il 49% delle preferenze, mentre tra i cantanti passa Riccardo.

Riccardo ed Andreas si sfidano e propongono esibizioni che lasciano senza fiato. Quando manca poco meno di un quarto d’ora all’una di notte, Maria De Filippi annuncia il nome del vincitore. A vincere Amici 2017 Ed. 16 è Andreas! Il ragazzo è incredulo, trascina con sé al centro del palco Riccardo, confessa a Maria di “non capirci più niente” e posa a terra la coppa. Man mano, però, il talentuoso ballerino inizia a realizzare: non è un sogno, ha vinto Amici! Andreas solleva la meritata coppa e sorride, felice ed emozionato come non mai…