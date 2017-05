Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news dal mondo del carcere al 29 maggio 2017. Ancora nessuna novità per quanto riguarda l’amnistia e l’indulto, ma sono tanti i problemi che affliggono le carceri italiane. Tanti i problemi, e non pochi sono i casi di suicidio che si verificano negli istituti di penitenza. Nei giorni scorsi è morto il detenuto tunisino di 35 anni che si era impiccato nel carcere di Cremona. L’uomo, in detenzione per furto, doveva uscire il prossimo dicembre ma ha deciso di togliersi la vita, salendo sul calorifero della sua cella e si è impiccato con le stringhe delle scarpe. Un agente di polizia penitenziaria si è accorto dell’accaduto e ha impedito che morisse in carcere, ma l’inevitabile è purtroppo accaduto in ospedale. Il segretario generale del Sappe, Donato Capece, ha commentato l’accaduto: “Ogni nove giorni un detenuto si toglie la vita in cella e ogni 24ore ci sono in media 23 atti di autolesionismo e 3 tentati suicidi sventati dalle donne e dagli uomini del corpo di polizia penitenziaria. Ma non vediamo soluzioni concrete a questa situazione”.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news al 29 maggio 2017: l’appello al Ministro Orlando.

Tra i principali problemi delle carceri vi sono il sovraffollamento e la carenza di personale, e ciò provoca gravissimi disagi in tutte le carceri. A Ivrea la capienza è di 192 posti, ma al momento vi sono 244 detenuti, e delle 220 unità di personale ottimale, solo 144 sono effettivamente a disposizione. Qui sono stati registrati episodi di violenza e di disagio. Un detenuto ha cercato di togliersi la vita, un altro ha dato fuoco alla sua cella, un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito. I Radicali Silvja Manzi e Igor Boni ed il consigliere regionale Marco Grimaldi hanno lanciato un appello al Ministro Orlando e lo hanno inviato a visitare il carcere di Ivrea per constatare di persona le condizioni in cui si trovano a dover vivere agenti e detenuti. “Crediamo che quanto sta succedendo imponga un’attenzione e un intervento al massimo livello. Per questo chiediamo al ministro Orlando di venire di persona a verificare una situazione che non è allarmistico definire esplosiva. I fatti balzati agli onori delle cronache dei giornali non sono infatti che il pixel di una fotografia ben più complessa e cruda”.