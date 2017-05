Anticipazioni Il Segreto, tutte le trame delle puntate di lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 maggio 2017 – «L’ultima perfidia di Francisca!» – Nelle nuove anticipazioni de Il Segreto, vediamo come il camion con i vaccini giunga finalmente a Puente Viejo, ma tutto viene mandato a monte da Francisca la quale organizza un vero e proprio boicottaggio. Nel frattempo Beatriz, dopo essere venuta a conoscenza della verità sulla situazione di Hernando, cade in una profonda crisi di depressione.

Anticipazioni Il Segreto, le trame delle puntate di lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 maggio 2017 – «L’ostinazione di don Berengario»

Frattanto, secondo le anticipazioni de Il Segreto, Lucas, interpellato sulle condizioni di Beatriz, temendo che la ragazza possa di nuovo perdere l’uso della parola, consiglia a Camila di farla visitare in una struttura specialistica. Camila però sceglie di non far ricoverare la ragazza. Elías intanto, approfitta di questo momento di debolezza per allontanarla da Hernando, e – complice l’assenza della Valdesace – intimidisce Matías. Nel frattempo Gracia e Fe cercano di persuadere don Berengario di essere animate dalle migliori intenzioni, ma il cocciuto prete non intende ragioni, e – considerandole due peccatrici – non la finisce più di stigmatizzarle.