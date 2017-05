Anticipazioni Un posto al sole, tutte le trame delle puntate di lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 maggio 2017 – «Una grande angoscia per Angela» – Nelle nuove anticipazioni di Un posto al sole, vediamo come Angela sia molto provata dall’incontro in carcere con Alfonso Vitale e trova molto difficile venire fuori dal senso di frustrazione accumulato. Tuttavia, fortunatamente per lei, una piacevole sorpresa la attende!

Anticipazioni Tempesta d’Amore, puntate di lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 maggio 2017 – «L’amicizia fra Serena e Claudio»

Secondo le nuove anticipazioni di Un posto al sole, l’amicizia che si è instaurata fra Serena e Claudio Parenti si rafforza e si consolida dopo che la donna decide di accompagnare il giovane partner di Sandro Ferri e di sostenerlo in occasione del provino per la compagnia di Gigi del Colle. Nel frattempo la campagna per fare pubblicità al nuovo studio legale in cui lavorano a fianco a fianco Niko e Ugo procede e la scelta del testimonial potrebbe cadere su un candidato a lui familiare. Ci attende forse qualche divertente sorpresa? Nel frattempo Claudio torna a Napoli dai genitori e festeggia a cena in compagnia di Serena. I due sembrano sempre più affiatati.