Calciomercato Inter: Spalletti sarà il prossimo allenatore, ma non potrà contare su Ivan Perisic. È finito il campionato! Luciano Spalletti ha ottenuto il secondo posto con la Roma (+1 sul Napoli) ed è pronto a lasciare Trigoria dopo un anno e mezzo di polemiche con la piazza della capitale. Il “caso Totti” ha influito molto sui nervi dell’allenatore toscano, che comunque ha dalla sua parte ottimi numeri. Quando è subentrato a Rudi Garcia, la sua Roma era quinta. Poi sono arrivati un terzo posto nel 2015/16 e un secondo posto nel 2016/17, che garantirà ai giallorossi la partecipazione diretta alla prossima Champions League senza passare dai fastidiosi preliminari.

Calciomercato Inter: Spalletti vuole Nainggolan e Di Maria! Perisic è a un passo dal Manchester United.

Mai risultati in campionato non sono bastati, così Spalletti ha deciso di accettare l’offerta di Suning. Ci sarà una rivoluzione quest’estate alla Pinetina. I due croati nerazzurri (Perisic e Brozovic) sono pronti a lasciare l’Inter, essendo finiti nel mirino della tifoseria per le sbiadite prestazioni in campo e alcuni comportamenti inappropriati sui social. In particolare Marcelo Brozovic vuole partire, ma l’Inter non farà sconti e chiederà almeno 25-30 milioni. Ivan Perisic ha già trovato l’accordo col Manchester United, ma i nerazzurri chiedono almeno 50 milioni. I red devils hanno fatto una prima offerta di 35 milioni, ma la sensazione è che l’affare andrà in porto, magari chiudendo a 40 + bonus.

La scelta di Spalletti avrà delle conseguenze sul mercato. Walter Sabatini (nuovo responsabile tecnico di Suning) vuole Nainggolan e uno tra Rudiger e Manolas. La prima offerta di 70 milioni per il belga e il tedesco è stata respinta al mittente. Tuttavia la Roma dovrà fare almeno una grande cessione in estate, per poter risanare i conti. All’Inter servirà almeno un attaccante esterno per sostituire Perisic. Il sogno è Di Maria, ma la non partecipazione alle coppe europee diminuisce l’appello del club di Milano. Potrebbe restare Eder, che nelle ultime partite ha dimostrato personalità da leader. Una certezza sarà la permanenza di Mauro Icardi. Il nuovo progetto sarà fondato su di lui.