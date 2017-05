Detto Fatto, Caterina balivo dà il via la speciale edizione Summer: i tutorial di oggi, 29 maggio 2017

Detto Fatto Summer, i tutorial di oggi, 29 maggio 2017: il look per un matrimonio sulla spiaggia. Caterina Balivo torna su Rai2 con delle nuove speciali puntate di Detto Fatto in versione Summer. Tanti tutorial e tanti ospiti per queste puntate dal sapore estivo da oggi, lunedì 29 maggio, fino al 12 giugno. Dal 16 giugno, inoltre, andranno in onda 4 puntate di Detto Fatto Remix. Detto Fatto apre questa speciale edizione summer con un tutorial sulla moda: Pinuccia Botondi e Priscilla Prado spiegano come scegliere il look giusto per un matrimonio in spiaggia, propongono del bellissimi modelli in rosa ed in blu impreziositi da collane e ci danno alcuni consigli d’oro: scegliere tessuti super leggeri, abiti molto morbidi; sì al corto per il giorno; sì al lungo per la sera; sì alla scollatura; sì ai colori.

Detto Fatto Summer, i tutorial di oggi, 29 maggio 2017: i ghiaccioli di Mirco della Vecchia.

Detto Fatto prosegue con un tutorial di cucina. Mirco della Vecchia torna a Detto Fatto con una ricetta che ci porterà sollievo durante le giornate calde: i ghiaccioli, in tantissime varianti. Mirco ci spiega come realizzare in casa ghiaccioli alla frutta e ghiaccioli al cioccolato, decorati con granella di pistacchio e, per chi non ha tempo, i ghiaccioli allo yogurt, realizzati infilando semplicemente un bastoncino nel vasetto dello yogurt!