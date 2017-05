Flavio Insinna: sul suo FB pubblica il video censurato da Striscia la Notizia

Flavio Insinna: ecco il video censurato da Striscia la Notizia. Flavio Insinna risponde agli attacchi di ‘Striscia la notizia‘ a suon di post su Facebook. Ieri sera sulla sua pagina di Fb il presentatore Rai di ‘Affari tuoi‘ ha pubblicato il video della consegna del tapiro da parte del telegiornale satirico di Canale 5 mai andato in onda durante il programma.”Com’è che non è andato in onda il servizio di Staffelli?”, si chiede Flavio Insinna. “Bisogna ridere e prendere il tapiro, ma chi l’ha detto?”, commenta ancora il conduttore tv, prima di condividere su Facebook il video censurato, “Chi l’ha detto che devo farmi dire che sono un imbroglione e presento un gioco taroccato? Voi pretendete civiltà, rispetto? Ne pretendo anche io. Ho sbagliato e pagherò ma sorrisetti non ne faccio se mi vengono a dire che sono un ladro e un imbroglione”.

Flavio Insinna e l’attacco a Striscia la Notizia.

Parole forti quella di Flavio Insinna verso l’inviato di Striscia la notizia. Nel video si sente chiaramente Flavio Insinna accusare la tv del Biscione di “aver sborsato in 4 anni 23 milioni di euro al signor Ezio Greggio… fate la morale pure a noi?…”