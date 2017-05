Gianfranco Magalli, le ultime news gossip al 29 maggio 2017. Gianfranco Magalli si è reso nuovamente protagonista di un acceso battibecco. Dopo la polemica scatenata con Adriana Volpe, stavolta il conduttore de I Fatti Vostri ha battibeccato, sempre via social, con Marcello Cirillo. Un utente ha commentato con dispiacere la notizia che Cirillo non farà parte del cast de I Fatti Vostri l’anno prossimo, e ha annunciato che per tale motivo non seguirà più la trasmissione. Giancarlo Magalli non ha gradito questo commento, e ha risposto all’utente: “Questa cosa è offensiva per il lavoro degli altri, perché lui fa solo tre minuti di canzone”.

Gianfranco Magalli, botta e risposta sui social con Marcello Cirillo.

La replica di Cirillo non si è fatta attendere: “Sei stato per anni il mio capitano, però la fascia bisogna guadagnarsela sul campo, giorno dopo giorno, con sacrificio, con sincerità, con amore e passione per il proprio lavoro ma sopratutto per quello dei propri compagni che non fanno mai gol ma che spesso si sacrificano per te per farti diventare capocannoniere. La fascia al braccio per me tu l’hai persa”.

Magalli ha risposto, sempre via social, a Cirillo, scrivendo sul suo profilo: “Il mio affetto e la mia stima per Marcello non sono mai stati in discussione, e questo da più di vent’anni. Le decisioni che lo riguardano non dipendono da me e non le condivido, ma mi addolora profondamente questo aizzare i propri fan contro di me. Io non l’ho MAI fatto, (e potrei mobilitare più di 100.000 persone) e non lo farò mai. Tu critichi il fatto che scrivo sul web (molto poco in verità) e poi scrivi un post per dire cose che ci saremmo potuti dire a voce, se non avessi smesso di parlarmi da settimane. Mi dispiace molto. Se pensi che far odiare me ti farà amare di più dalla gente vuol dire che non hai una visione chiara delle cose. Queste cose lasciale fare ad Adriana”.