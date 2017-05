Grey’s Anatomy 13 Anticipazioni news e trame della puntata di questa sera lunedì 29 maggio 2017. Episodio 13×22 – «Leave It Inside» – Attraverso le anticipazioni e le news di Grey’s Anatomy 13 vediamo che il tredicesimo episodio dopo la pausa invernale si intitola “Leave It Inside” (Lascialo dentro) e racconta di una serie di scelte da realizzare in corsia da parte dei camici blu del Grey Sloan Memorial Hospital: da un lato April Kepner e Andrew DeLuca sono impegnati a lavorare su un caso, mentre Eliza e Alex entrano per la prima volta in rotta di collisione. E poi ci sono Stephanie e Ben, che dovranno prendere delle decisioni importanti. Leave It Inside, – Grey’s Anatomy 13×22, è scritto da Elizabeth Finch e diretto da Zetna Fuentes: è stato trasmesso da ABC negli Stati Uniti il 4 maggio e in prima tv assoluta su FoxLife in Italia, Canale Sky 114, alle ore 21:00, questa sera, 29 maggio 2017.

Grey’s Anatomy 13 Anticipazioni e trame della puntata di lunedì 29 maggio 2017. Episodio 13×22 – «La sinossi di Leave It Inside»

Scopriamo insieme, attraverso le anticipazioni e news di Grey’s Anatomy 13, la sinossi diffusa a suo tempo dalla rete americana ABC sulla 22ª puntata, “Leave It Inside”: «April ed Andrew visitano un paziente che ha un tumore cardiaco inoperabile. Alex ed Eliza sono in disaccordo riguardo la cura di un giovane paziente. Stephanie e Ben prendono decisioni importanti».

Grey’s Anatomy 13 Anticipazioni e trame della puntata di lunedì 29 maggio 2017. Episodio 13×22 – «Gli amori del Grey’s Sloan»

E come vanno avanti le situazioni sentimentali? Le anticipazioni e news di Grey’s Anatomy 13 spiegano che in questo episodio Eliza e Arizona finalmente si sono lasciate andare alla passione, mentre Andrew ha tentato, senza successo, di dichiararsi a Jo. Meredith continua la sua relazione con Nathan al punto di mettere un post-it per le nozze in un cassetto: i “Merthan” escono dall’ospedale mano nella mano…