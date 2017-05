La prova del cuoco: le anticipazioni e le ricette di oggi 29 Maggio 2017

La prova del cuoco di oggi 29 Maggio 2017. Si riapre la settimana con una nuova puntata de La Prova del Cuoco in onda su Rai 1 a partire dalle 11.50 con al timone la spumeggiante e allegra Antonella Clerici. La prova del cuoco è uno show culinario dove viene mostrata la preparazione di diverse ricette, nonché dati utili consigli e invitati cuochi e maestri di cucina. In attesa della puntata di oggi de La prova del cuoco ricordiamo che nella giornata di giovedì abbiamo assistito alla preparazione della torta nuziale di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Si è cominciato col preparare dei pan di spana rotondi. Tagliato poi a metà il pan di spagna e bagnato con il rum, farcito poi panna montata mescolata alla crema pasticcera. Il ripieno è stato poi arricchito con la frutta. Sono state scelte le pesche sciroppate, fragole e ciliegie. Panna, acqua e gelatina per fare la copertura. Ciuffi di panna e margherite sopra come decorazione.

La prova del cuoco: la sfida dei cuochi di giovedì 25 Maggio 2017.

Per un’importante sfida dei cuochi dove è stato decretato il secondo finalista il menù del pomodoro prevedeva dei tagliolini prezzemolati con cozze e vongole e tranci di dentice con insalata di patate e fagiolini. Il menù della squadra verde prevedeva un risotto su specchio di peperoni, rucola e scorza di limone e caprese di manzo affumicato con il ketchup fatto però con i pomodori secchi. Lidia Bastianic prima di esprimere il suo giudizio ha fatto i suoi sentiti saluti e ringraziamenti. Il punto è andato alla squadra rossa e quindi è stato decretato il secondo finalista. L’appuntamento con la Prova del cuoco è oggi 29 Maggio 2017, con l’ultima settimana in compagnia de La prova del cuoco.