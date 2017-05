Pensioni anticipate, Ape e precoci. Le ultime novità. Le ultime novità in tema di pensioni anticipate vengono da Fulvia Colombini di Inca, il patronato della Cgil. Ai microfoni di RadioArticolo1, Colombini ha precisato che una volta pubblicati in Gazzetta Ufficiale decreti attuativi dell’Ape sociale e della misura per le pensioni anticipate dei lavoratori precoci, pubblicazione “attesa ad ore”, dovrà essere emanata la relativa circolare dell’Inps. L’ente previdenziale, infatti, dovrà avviare la procedura per poter presentare le domande d’accesso. Quindi occorrerà ancora un po’ per l’entrata in vigore delle nuove misure per le pensioni anticipate.

Pensioni anticipate, Ape sociale, i dettagli.

L’Ape sociale, ha chiarito Fulvia Colombini, è un’indennità che gli interessati alle pensioni anticipate con onere a carico dello Stato potranno percepire, previa domanda, valutazione dei requisiti e riconoscimento del diritto, a partire dai 63 anni fino al raggiungimento dell’età utile per la pensione di vecchiaia.

Tale indennità si riceve per 12 mesi ed è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento in cui si accede all’Ape sociale. L’importo massimo consentito è di 1.500 euro lordi mensili e non è soggetto a rivalutazioni. Una volta raggiunta l’età prevista per la pensione di vecchiaia, si potrà andare in pensione con il tradizionale assegno calcolato dall’Inps. Colombini ha sottolineato che l’Ape sociale non ha oneri a carico del richiedente, a differenza dell’Ape volontaria che è un prestito finanziario.

Pensioni, Ape sociale: come richiederla?

Per quanto riguarda le pensioni anticipate tramite Ape social, per accedere al nuovo strumento, Colombini ha chiarito che, una volta che l’Inps avrà predisposto l’apposita procedura, bisognerà presentare una prima domanda all’ente previdenziale per ottenere il riconoscimento dei requisiti d’accesso entro il 15 luglio 2017. L’Inps farà un monitoraggio delle istanze presentate entro la data indicata e stilerà una graduatoria in base all’età anagrafica ed alla data di presentazione della domanda. “Probabilmente non tutti quelli che chiederanno di accedere, riusciranno ad ottenere il riconoscimento delle condizioni”, ha sottolineato il dirigente Inca.