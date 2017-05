Pensioni: il CdM ha stabilito le scadenze per presentare le domande per l’Ape agevolato e i lavoratori precoci. Gli interessati dovranno effettuare una doppia domanda: la prima per accertare il possesso dei requisiti e la disponibilità dei fondi, la seconda, in caso di risposta positiva dell’Inps, per conseguire le prestazioni (ape sociale e quota 41). Ci sono due novità importanti nei decreti appena approvati dal Consiglio dei Ministri. E’ stata fissata la scadenza per presentare le domande per l’APE agevolato e per l’anticipo rivolto ai lavoratori precoci. A partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei DPCM (che avverrà nelle prossime ore), le domande potranno essere presentate entro e non oltre il 15 Luglio 2017. Poi l’Inps dovrà esaminarle e comunicare il responso entro il 15 ottobre 2017.

Sono state anche stabilite le date per l’anno prossimo. Nel 2018 si potranno presentare le istanze per l’Ape agevolate dal 1° gennaio 2018 al 31 marzo 2018, mentre i lavoratori precoci potranno presentare la domanda solo dal 1° marzo 2018. L’Inps dovrà comunicare al richiedente l’accettazione o il rifiuto della domanda entro il 30 giugno 2018. Come aveva anticipato il portale online pensionioggi.it, il richiedente dovrà rispettare due scadenze. La prima è il 15 luglio 2017, giorno entro il quale il lavoratore dovrà presentare l’istanza di accesso per dimostrare di appartenere ad una delle categorie che possono ricevere tali benefici (persone in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento; persone che assistono da almeno sei mesi un familiare convivente con handicap grave; invalidi civili almeno al 74%; lavoratori che svolgono un’attività gravosa o usurante).

Pensioni: il CdM ha stabilito le scadenze per presentare le domande per l’Ape agevolato e i lavoratori precoci.

Se l’Inps dovesse accettare la domanda, a quel punto il richiedente dovrà produrre la domanda di pensionamento (con 41 anni di contributi o con l’ape sociale) a ridosso della prima decorrenza utile comunicata dallo stesso istituto previdenziale, per poter così ottenere la pensione dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Qualora la prima decorrenza utile fosse anteriore alla data di ricezione della comunicazione, l’interessato potrà beneficiare della della retroattività del trattamento dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti a condizione che presenti la domanda entro il 30 novembre 2017. Ovviamente i requisiti oggettivi necessari per ottenere tali benefici devono sussistere al momento della presentazione della domanda, ad eccezione dei soli requisiti contributivi e anagrafici, che possono essere maturati anche successivamente, entro l’anno di riferimento.