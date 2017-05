Riforma delle pensioni, le ultime novità. Le ultime proposte di riforma delle pensioni vengono dai pensionati pugliesi di Anp-Cia, che hanno presentato le proprie istanze a Putignano, nel corso della Festa regionale dei pensionati Anp-Cia. “Siamo in tanti, e siamo combattivi”, ha spiegato Francesco Tinelli, presidente regionale dell’Associazione nazionale pensionati di Cia-Agricoltori Italiani, che ha aggiunto: “Anche grazie alle nostre battaglie, petizioni, proposte e raccolte firme, il governo sta correggendo il tiro almeno parzialmente sulle pensioni. Apprezziamo, ma non basta”.

Le richieste dei pensionati pugliesi della Cia sono precise: estensione del bonus di 80 euro a tutti i pensionati che percepiscono un importo mensile fino a 1.500 euro; aumento delle pensioni basse almeno fino al 40% del reddito medio nazionale, come sollecitato dalla Carta europea dei diritti; revisione del meccanismo di indicizzazione delle pensioni, adeguandolo alle reali esigenze dei pensionati; armonizzazione dell’imposizione fiscale; eliminazione l’aggancio dell’età pensionabile alla durata della vita media.

Pensioni anticipate, lavori usuranti. La decorrenza del beneficio.

Con la circolare n° 90 del 24 maggio 2017 l’Inps ha fornito chiarimenti sulle agevolazioni attive per le pensioni dei lavoratori che svolgono mansioni usuranti secondo il decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011, come modificato dalla legge n. 214 del 2011 e dalla legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 e dato indicazioni sulla presentazione delle domande. Nel documento si precisa che l’articolo 1, comma 206, lettera a), della legge n. 232 del 2016 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’abrogazione dell’articolo 24, comma 17-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevedeva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (c.d. finestre mobili), alle pensioni liquidate in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Pertanto, dal 1° gennaio 2017, non si applica il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico di 12 mesi (per i lavoratori dipendenti) o di 18 mesi (per i lavoratori autonomi) dalla data di maturazione dei previsti requisiti.

Con riferimento ai soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina vigente al 31 dicembre 2016, il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge n. 232 del 2016.

Il differimento di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011 non trova applicazione per il personale del comparto scuola ed Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM). Con riferimento al personale del comparto scuola ed Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti sempre che alle predette date gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti. Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda di certificazione oltre i termini di legge indicati al precedente punto 3 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il posticipo della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno successivo.

Con riferimento ai soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina vigente al 1° gennaio 2017 il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore al 2 gennaio 2017 (per gli iscritti ai Fondi FS e IPOST ed alla Gestione pubblica), ovvero, al 1° febbraio 2017 (per gli iscritti all’AGO ed ai Fondi sostitutivi dell’AGO).

Nella circolare si precisa , inoltre che le comunicazioni di accoglimento delle domande di accesso al beneficio inviate agli interessati prima della data di entrata in vigore della legge n. 232 del 2016 sono state riesaminate d’ufficio alla luce delle predette disposizioni. L’inps segnala che le domande di pensione presentate ai sensi del decreto legislativo n. 67 del 2011 dai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018 non devono essere respinte, ma tenute in apposita evidenza, al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, i soggetti risultino beneficiari delle disposizioni in parola.

Pensioni, precoci e quota 41. La petizione online.

In tema di pensioni anticipate e lavoratori precoci, sulla pagina Facebook dei “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti”, viene segnalato che manca poco alla conclusione della raccolta firme sulla petizione online per ottenere la calendarizzazione della discussione del ddl 857 sulle pensioni anticipate, con primo firmatario Cesara Damiano, presidente della Commissione lavoro alla Camera. Si legge nella pagina dedicata alla petizione:”La Legge Fornero prima e il Job act dopo, hanno incatenato i lavoratori ultracinquantacinquenni sul posto di lavoro e bloccato il ricambio generazionale.

Il ddl 857 elaborato dall’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano prevede l’uscita a partire dai 62 anni di età anagrafica e 35 anni di versamenti contributivi andando incontro ad una penalizzazione massima dell’8% decrescente di 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo dell’età pensionabile che è fissato fino ad un massimo di quattro anni. Per i lavoratori precoci, invece, si prevede l’uscita con Quota 41, ovvero dopo il raggiungimento di almeno 41 anni di contributi effettivamente versati senza considerare l’età anagrafica e senza penalizzazioni”.

Aspettativa di vita e sostenibilità delle pensioni.

L’analisi del World economic forum sulle pensioni e l’aspettativa di vita, rileva che quest’ultima aumenta costantemente e che i sistemi pensionistici non riescono a tenere il passo. Lo studio rivela che l’età media aumenta di un anno ogni cinque, per cui nel 2066 un quarto della popolazione sarà oltre 65 anni. Secondo il World economic forum, il gap diventerà drammatico nel 2050, quando il buco nella previdenza arriverà a 400mila miliardi di dollari contro gli attuali 70mila miliardi.