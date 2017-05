Riforma pensioni, oggi 29 maggio 2017- Le ultime novità sul fronte pensioni, dopo la firma dei decreti attuativi dell’Ape social, riguarderanno le quattordicesime, che verranno erogate nel mese di luglio. Ad annunciarlo pochi giorni fa l’ex premier Matteo Renzi, che dopo aver manifestato soddisfazione per le novità sul fronte pensioni anticipate, dopo l’emanazione dei decreti di Gentiloni, ha parlato delle quattordicesime:”Prossimamente in arrivo la quattordicesima per le pensioni minime, come da risorse stanziate in Legge di Bilancio”.

Pensioni minime e quattordicesime, le news di Maria Elena Boschi.

A ribadirlo anche ed in prima linea la sottosegretaria Maria Elena Boschi, in un messaggio pubblicato su Facebook:”Questa settimana abbiamo lavorato senza sosta su alcuni provvedimenti che vengono dai MilleGiorni, e che adesso il governo sta attuando. Ne elenco alcuni rapidamente: “Il provvedimento che permetterà ad alcune categorie di anticipare la pensione, superando i vincoli della Fornero, è finalmente pronto. Sia la cosiddetta Ape Social che l’Ape Precoce. La prima vera risposta ai pensionati dopo anni. E a luglio arriverà la quattordicesima, assicurata dall’ultima legge di bilancio”, commenta la Boschi.

Quattordicesima sulle pensioni, di cosa si tratta e chi ne ha diritto.

Quindi, sul fronte pensioni, tra poco più di un mese agli aventi diritto verrà accreditata nel rateo di luglio 2017 la quattordicesima mensilità. Chi ha compiuto 64 anni e ha redditi compresi tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo, specifica l’Inps nella circolare n. 1366/2017, potrà godere della somma aggiuntiva, pari fino a 655 euro. La prestazione previdenziale riguarderà non solo i soggetti che hanno un reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo, ma anche gli ultra sessantaquattrenni in possesso di un reddito tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo, ossia fino a 13.049,14 euro. “Il pagamento – si legge nella circolare dell’Inps – verrà effettuato d’ufficio per i pensionati di tutte le gestioni unitamente al rateo di pensione di luglio 2017 ovvero di dicembre 2017 per coloro che perfezionano il requisito anagrafico nel secondo semestre dell’anno 2017”.

I pensionati che presentano redditi fino a 1,5 volte il trattamento minimo, pari a 9.786,86 euro annui e che usufruivano già della quattordicesima, hanno diritto a 437 euro (fino a 15 anni di contributi per i lavoratori dipendenti), a 546 euro (tra i 15 e i 25 anni di contributi) e a 655 euro (oltre 25 anni di contributi per il lavoro dipendente e 28 per quello autonomo). Anche ai pensionati che sono in possesso di redditi da 1,5 a 2 volte il minimo, verrà corrisposta una somma variabile, in rapporto ai contributi versati. 336 euro fino a 15 anni di contributi, 420 euro tra 15 e 25 anni di contributi, 504 euro con contributi oltre 25 anni. Queste cifre valgono per i pensionati da lavoro dipendente, mentre per i lavoratori autonomi vanno aggiunti tre anni in più di contributi.

Pensioni, previdenza, Enasarco, le news di Francesco Cavallaro Cisal.

Il segretario Generale della CISAL, Francesco Cavallaro, in occasione del convegno “Enasarco, le proposte della categoria”, organizzato da Federagenti CISAL presso la Fiera di Roma a conclusione del Forum Agenti, ha rimarcato il sostegno della Confederazione alle iniziative di Federagenti CISAL sul fronte previdenziale, fiscale e normativo e ha anticipato azioni concrete del sindacato a tutela dei lavoratori. “L’ingresso di Federagenti CISAL negli organi direttivi di Enasarco, con due rappresentanti nel Cda e sette nell’assemblea dei delegati, ci consente di svolgere un’azione più efficace a fini previdenziali a favore di agenti, rappresentanti e venditori” ha affermato Cavallaro.

“L’altissimo consenso ricevuto nelle elezioni dello scorso giugno ha assegnato a Federagenti CISAL un ruolo molto importante, decretandone il primato come associazione di categoria che conta singolarmente il maggior numero di rappresentanti nella Fondazione. Un ruolo che si traduce in primis nell’esigenza di introdurre meccanismi che consentano a tutte le parti realmente rappresentative dei lavoratori di svolgere la necessaria interlocuzione con Governo e Istituzioni. Proprio per garantire tale prerogativa, la CISAL chiede alla Fondazione Enasarco di modificare il proprio regolamento elettorale, in modo da consentire a tutti i sindacati di categoria di partecipare alle prossime elezioni in condizioni di parità, abolendo le corsie preferenziali oggi esistenti per i firmatari dei contratti collettivi. In caso contrario, difficilmente saranno gli interessi dei lavoratori a prevalere”.

Pensioni, le ultime news di Luca Gaburro, Segretario Generale di Federagenti CISAL

Luca Gaburro, Segretario Generale di Federagenti CISAL, ha parlato della tutela delle pensioni della categoria. Dallo scorso mese di giugno, Federagenti può intervenire in prima persona per tutelare le pensioni della categoria”. E’ quanto afferma a Labitalia Luca Gaburro, segretario generale della Federagenti Cisal, la federazione nazionale di categoria degli agenti di commercio e rappresentanti, in occasione dell’incontro organizzato oggi alla Fiera di Roma nell’ambito del Forum Agenti. “La nostra presenza nel Cda di Enasarco, infatti, è dal giugno scorso: da quando – ricorda Gaburro – per la prima volta, nella storia di oltre 70 anni della Fondazione, la Federagenti ha dei rappresentanti all’interno del Cda. Quello di Enasarco è un sistema che per tanti anni è stato oggetto di diverse critiche: la speranza e l’auspicio, ora, è che la nostra presenza riesca a tutelare meglio le pensioni della categoria”. Al centro dell’incontro al Forum Agenti proprio la Fondazione Enasarco e il tema delle pensioni.

Fra i punti più importanti per la previdenza della categoria, Gaburro indica “la portabilità dei contributi: pensiamo di riuscire a intervenire da questo punto di vista con delle proposte che intervengano sulla rendita contributiva ad esempio”. “Altro aspetto molto importante – prosegue il segretario generale della Federagenti Cisal – è rendimento e patrimonio mobiliare e immobiliare: auspichiamo, da questo punto di vista, di ottenere rendimenti migliori con investimenti più sicuri, da un lato, e alternativi, dall’altro, nel senso che dobbiamo comunque trovare delle soluzioni nuove perché il mercato finanziario non offre dei grandi rendimenti”.”Sicuramente noi tuteleremo le pensioni attraverso un’opera di vigilanza e di controllo di questi investimenti”, assicura Gaburro.

Pensioni dei parlamentari e vitalizi, le ultime news ad oggi 29 maggio 2017.

Sul fronte riforma pensioni, la settimana che si apre oggi vedrà la discussione a Montecitorio della nuova proposta di legge, che prevede l’abolizione dei vitalizi, e che le pensioni per i parlamentari siano basate sul sistema contributivo, come già avviene per altri dipendenti statali. La norma, se varata, si applicherà integralmente non solo ai parlamentari in carica, ma anche a quelli ormai cessati dal mandato e che percepiscono ugualmente l’assegno. La riforma delle pensioni parlamentari prevede che per avere diritto alla pensione, il parlamentare deve aver lavorato per almeno cinque anni e comincia a essere erogata al compimento del 65esimo anno. Inoltre viene istituita presso l’Inps un’apposita gestione separata dei fondi destinati al trattamento previdenziale dei parlamentari e, nel passaggio al sistema contributivo le pensioni dei parlamentari non potranno essere superiori al trattamento già percepito al momento dell’entrata in vigore della legge.

Pensioni dei parlamentari, in discussione a Montecitorio la proposta di legge sull’abolizione dei vitalizi.

I deputati del M5S della commissione Affari costituzionali hanno così commentato l’arrivo in aula alla camera della proposta di legge: “L’approdo in Aula del ddl sul taglio dei vitalizi è una nostra vittoria. Ora speriamo che il Pd favorisca un iter del provvedimento veloce e, soprattutto, garantisca i voti necessari della sua maggioranza in entrambe le Camere, opponendosi al voto segreto”.

“La commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato in via definitiva la legge proposta dal Pd che ricalcola i vitalizi per i deputati e i senatori esattamente con le regole che valgono per tutti i cittadini cioè con il sistema contributivo.Non riguarda le pensioni normali ma solo quelle dei parlamentari ed è un gesto fondamentale per riconnettere sentimentalmente la politica e il Parlamento con i cittadini”, ha dichiarato il primo firmatario della proposta sull’abolizione dei vitalizi, Matteo Richetti (Pd).

Pensioni dei parlamentari, la proposta del Pd: i dubbi di Gian Luigi Gigli.

Secondo il deputato Gian Luigi Gigli, capogruppo di ‘Democrazia Solidale – Centro Democratico’, la proposta non deve destare grande entusiasmo, anzi potrebbe suscitare dubbi di costituzionalità: “L’approvazione in Commissione della PdL Richetti sui vitalizi, avvenuta grazie all’intesa PD-M5S, non rimuove i dubbi di incostituzionalità per la retroattività del provvedimento e l’invasione delle competenze delle regioni. La rincorsa del populismo non gioverà a un partito che dovrebbe mostrare senso di responsabilità. Se approvata definitivamente, la legge sui vitalizi aprirà interminabili contenziosi per la messa in discussione di diritti quesiti.

Fortunatamente sembra una manovra a fini di propaganda elettorale, destinata a rimanere su un binario morto. Il PD non dimentichi, tuttavia, che potrebbero rivelarsi un autentico boomerang le coperture necessarie per attivare un fondo che non è stato mai accantonato e il pericolo che vengano ricalcolati secondo il metodo contributivo i vitalizi di categorie molto numerose che in passato hanno potuto andare in pensione avendo versato contributi anche solo per meno di 20 anni. Soprattutto, ricordi che l’elettore preferisce l’originale alla copia anche in tema di populismi”.