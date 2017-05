Selfie - Le cose cambiano stasera, 29 maggio 2017, non andrà in onda: ecco perché

Selfie – Le cose cambiano: cambio di programmazione per il programma di Simona Ventura. Selfie – Le cose cambiano, il programma condotto da Simona Ventura, è giunto alla sua seconda edizione grazie al grandissimo consenso avuto dal pubblico durante la prima edizione. Selfie – Le cose cambiano fin ora è andato in onda il lunedì, ma stasera, 29 maggio 2017, non andrà in onda, ed al suo posto verrà trasmesso un film in prima visione. Vediamo perché.

Selfie – Le cose cambiano, andrà in onda di venerdì.

Selfie – Le cose cambiano a partire da questa settimana non verrà più trasmessa di lunedì ma di venerdì, forse a causa della spietata concorrenza da parte della Rai per il lunedì sera, basti pensare che le prime tre serate di Selfie – Le cose cambiano, hanno portato ad uno share medio del 15,23%, e la Rai si è aggiudicata la vittoria in termini di ascolti. La concorrenza della Rai si preannuncia spietata sia per stasera che per i prossimi lunedì: stasera su Rai 1 andrà in onda il film con Beppe Fiorello dedicato a Falcone e Borsellino, mentre lunedì prossimo andranno in onda i Wind Music Awards 2017 con tantissimi ospiti.