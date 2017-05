Tagli di capelli estate 2017: voglia di cambiare look? Ecco i tagli più belli per l'estate

Tagli di capelli estate 2017: i look dell’estate. L’estate 2017 è vicinissima e tante le donne che vogliono rinnovare il proprio look. Tra i diversi tagli di capelli tornano i tagli di capelli corti in versione un po’ più geometrici o undercut con la parte della nuca e dei lati anche molto corta. Dei tagli di capelli non realizzati con la macchinetta, ma sempre con forbice e pettine. Nella mezza misura, se i capelli sono ricci o ondulati sono preferibili le forme rotonde ideali per incorniciare il viso. Sì anche ai tagli di capelli lunghi ma scalati e ovalizzati intorno al viso per sottolineare i lineamenti e per creare leggerezza. Ma diciamo sì anche ai tagli di capelli a carré: uno più lungo, strutturato, ovalizzato e scalato. Un altro all’altezza del collo, scalato e sfilato, che crea un effetto destrutturato e selvaggio. Il taglio di capelli corto è asimmetrico, molto strutturato, scalato e sfilato dove i capelli sulla nuca hanno una linea di taglio molto precisa che dona morbidezza e femminilità.

Tagli di capelli primavera/estate 2017: i tagli di capelli dall’animo rock.

Per chi ha un animo rock il taglio di capelli shag rock mullet inspired è un look ribelle, spettinato e sfilato, sempre accompagnato da una frangia, che nella Primavera/Estate 2017 vedrà un vero e proprio boom. Questo particolare taglio di capelli, che si ispira alle band rock degli anni’70 e ’80, prevede una profonda scalatura su tutte le lunghezze dei capelli e punte molto sfilate, per un risultato sbarazzino.