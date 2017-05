Uomini e Donne Trono Over Anticipazioni news e gossip – «Riassunto delle puntate precedenti…» – Continuiamo, care amiche e amici fan del gossip televisivo, con le anticipazioni e news di Uomini e Donne relative alle ultime puntate del Trono Over, la cui registrazione è avvenuta lo scorso mercoledì 24 maggio 2017 e che vedremo in tv a partire da oggi. Nelle precedenti anticipazioni e news abbiamo visto il pianto di Gemma dopo una dichiarazione di non innamoramento da parte di Marco.

Uomini e Donne Trono Over Anticipazioni news e gossip – «Come ritrovare il senso di una storia?»

Secondo le anticipazioni di U&D, Tina in studio sottolinea con la sua consueta veemenza la falsità del pianto di Gemma, senza alcuna lacrima, e ribadisce che Marco non ha mai parlato d’innamoramento. Anche Michele pensa di avere assistito a una soap opera. Firpo entra e stronca il commento di Michele, poi si rivolge alla Galgani – in primo luogo per scusarsi – e in seconda battuta per provare a ritrovare il senso della loro storia, ribadendole che ha bisogno di stare bene con lei, altrimenti preferisce starsene per conto suo. Gemma interviene per sostenere che per lei è la stessa cosa, ma Astrid le fa notare che cerca sempre lo stesso tipo di uomo…