Uomini e Donne Trono Over Anticipazioni news e gossip – «Un ospite illustre…» – Le anticipazioni e news di Uomini e Donne ci propongono le registrazione delle ultime puntate dei Senior, avvenuta lo scorso mercoledì 24 maggio 2017 e in onda da questa settimana. Come avviene di consueto Maria propone la ricapitolazione dell’ultima puntata alla quale segue l’ingresso in studio di Gemma. La De Filippi fa aggiungere una sedut accanto a Gianni per accogliere Riccardo Signoretti, direttore di “Nuovo Tv” che ha portato una copia del suo settimanale con la doppia intervista di Tina e Gemma.

Le anticipazioni le news e il gossip di Uomini e Donne Trono Over – «Marco Firpo: ‘Non sono innamorato’»

Secondo le anticipazioni, le news e il gossip di Uomini e Donne, in queste interviste a Tina e Gemma, ognuna parla dell’altra, e ovviamente i toni incominciano a salire – come di consueto – di brutto, tant’è che la bionda opinionista se ne esce per un po’ dallo studio. In seguito viene proposto un nuovo video che mostra Gemma al ristorante – dopo l’ultima puntata – con Marco, ma qui scatta un duro confronto a causa di una frase di Firpo, “non sono innamorato”, che suscita la reazione accorata della Galgani e la spazientita fuoriuscita del cavaliere delle Cinque Terre, con le consequenziali lacrime della dama ‘par exellence’!