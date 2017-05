Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Mattia Marcano sarà il prossimo tronista?

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: buona notizie per Mattia Marciano. Si è da poco conclusa una delle stagioni forse più movimentate del programma di Uomini e Donne, in onda in questa settimana due puntate speciali del programma ma le ultime news e anticipazioni ci rivelano già che Maria De Filippi avrebbe intenzione di concedere una seconda possibilità a Mattia Marciano, come era successo a Marco Fantini, che sta per diventare padre di una bambina da Beatrice Valli. Stando a quanto scrive Alberto Dandolo su Oggi pare che il giovane napoletano siederà sul trono nella nuova edizione di Uomini e Donne. Mattia ha sempre provato una forte attrazione per Desirèe Popper e la sua decisione lo ha mandato su tutte le furie. Lacrime, sfoghi su Instagram, citazioni di canzoni famose, tutto per cercare (forse) di far ragionare la ex trnosta di Uomini e Donne. Ma tutto questo è servito a poco. Desirèe, infatti, è andata avanti per la sua strada, non interessandosi minimamente di lui.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: il prossimo tronista potrebbe essere lui.

La rivista di gossip rivela Giorgia Pisana e Giulia Latini sarebbero in pole position, sebbene tutti gli occhi siano puntati su Mattia Marciano. Maria De Filippi avrebbe intenzione di fare un regalo al corteggiatore rifiutato dalla tronista brasiliana. Un’opportunità da cogliere al volo per l’odontoiatra laureato in una prestigiosa università madrilena, che in breve tempo ha collezionato 400 mila followers sul suo profilo Instagram. Mattia, quindi, potrebbe essere il prossimo tronista e se fosse così veramente il pubblico sarebbe molto felice, visto che lo ha sostenuto dall’inizio alla fine del suo percorso.